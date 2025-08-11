Za tri godine 10 optužnica protiv 68 osoba: Sky razbija kriminalne grupe

Tužilaštvo BiH je prije nekoliko dana podiglo optužnicu za organizirani kriminal protiv Zlatka Ibrišimovića, Alema Hodovića, Maje Papić i Fikreta Memića, te pravnog lica „E.S. Tech“ iz Sarajeva, koje tereti da su od kraja 2018. do 1. septembra 2024. godine, kao članovi grupe za organizirani kriminal, novac pribavljen neovlaštenim prometom droga, koristili u privrednom ili drugom poslovanju i ubacivali ga u legalne novčane tokove kupovinom pokretnih i nepokretnih stvari, te na druge načine.

Na ovaj način, prema dokazima iz optužnice, oni su pribavili nezakonitu imovinsku korist u iznosu većem od 200.000 KM. Prema ranijim navodima Tužilaštva BiH, pranje novca su radili za narkokartel “Tito i Dino” Edina Gačanina Tita.

30 operacija

Radi se o još jednoj u nizu optužnica kod kojih su u istrazi korišteni dokazi dobijeni iz SKY aplikacije. Na samom isteku 2024. godine podignuta je i optužnica protiv Elvisa Keljmendija i Ajlina Ahmića, koji su bili privođeni u akciji “Rez”, zbog organiziranog kriminala i trgovine narkoticima. Oni su od 2019. do 2022. godine na području BiH, Turske, Albanije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i još nekih zemalja EU vršili nabavku, kupovinu i prodaju opojnih droga kanabis, kokain, spid i heroin, a uhapšeni su nakon što se razotkrilo da su koristili Sky aplikaciju.

Dešifriranje komunikacija iz Sky i Anom aplikacije ima važnu ulogu u otkrivanju kriminalnih grupa u BiH. Prema podacima Tužilaštva BiH, od 2021. do kraja 2024. podignuto je i potvrđeno deset Sky optužnica, protiv ukupno 68 osoba, uključujući tri pravna lica. Tim tužilaca zaduženih za Sky predmete je za tri godine, u saradnji s policijskim i sigurnosnim agencijama širom BiH, realizirao 30 operacija koje su rezultirale hapšenjem ili pritvorom za 170 osumnjičenih. 16 optuženih u tri slučaja sporazumno je priznalo krivicu, te su im izrečene zatvorske kazne od jedne do pet godina zatvora, ili ukupno 28 godina i 10 mjeseci zatvora. Izrečene su sekundarne novčane kazne u iznosu od 54.000 KM, te zaplijenjena nezakonito stečena imovina ukupne vrijednosti 56.000 KM.

Pet policajaca

Vrijednost zaplijenjene i gotovine blokirane na računima u kriptovalutama iznosi blizu šest miliona KM. Zaplijenjeno je više od 90 vozila, od kojih su neka procijenjena na više od 200.000 eura, zatim 1.670,7 kilograma droge marihuana, pet skupocjenih satova vrijednosti 100.000 eura i dvije skupocjene mašine za izvođenje građevinskih radova. Zamrznuta je imovina više od 35 stanova, kuća, zemljišta, garaža i poslovnih prostora. Od ukupno 28, koliko je bilo obuhvaćeno istragama, među optuženima se našlo i pet policijskih službenika, te bivši savjetnik u Ministarstvu sigurnosti BiH.

Optužnice u 2025. godini

Šesnaestog jula Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Fahrudina Gačanovića, pripadnika SIPA-e privremeno raspoređenog u DKPT BiH, koji se tereti da je tokom 2020. i 2021. godine, koristeći jedno vrijeme i Sky aplikaciju, stupio u kontakt s osumnjičenima u predmetima organiziranog kriminala, te u više odvojenih slučajeva tražio i primio dar u vidu novca i drugih oblika koristi, kako bi im, navodno, pružao zaštitu ili ih obavještavao o radu i aktivnostima SIPA-e i drugih agencija za provođenje zakona.

Dokazi iz Sky aplikacije pomogli su i prilikom podizanja prve optužnice Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH. POSKOK je 15. jula podigao optužnicu protiv Mirsada Husovića iz Tuzle, Hajrudina Tursunovića iz Brčkog i Admira Uzunovića iz Živinica. Terete se da su od januara 2020. godine do kraja januara 2021. godine, na području TK i šire, putem Sky aplikacije, dogovarali, planirali, pripremali ubistva više osoba.

Sud BiH je 10. jula izrekao presudu u predmetu Radovan Damjanović koji je kao član organizirane kriminalne grupe proglašen krivim za organizirani kriminal i osuđen na dvije i po godine zatvora. Ovo je bio prvi predmet u kojem je Sud BiH razmatrao i donio odluku o zakonitosti i prihvatljivosti dokaza pribavljenih putem enkriptirane aplikacije „Sky Ecc”.

