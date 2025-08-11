Za tri godine 10 optužnica protiv 68 osoba: Sky razbija kriminalne grupe

Tužilaštvo BiH je prije nekoliko dana podiglo optužnicu za organizirani kriminal protiv Zlatka Ibrišimovića, Alema Hodovića, Maje Papić i Fikreta Memića, te pravnog lica „E.S. Tech“ iz Sarajeva, koje tereti da su od kraja 2018. do 1. septembra 2024. godine, kao članovi grupe za organizirani kriminal, novac pribavljen neovlaštenim prometom droga, koristili u privrednom ili drugom poslovanju i ubacivali ga u legalne novčane tokove kupovinom pokretnih i nepokretnih stvari, te na druge načine.
Na ovaj način, prema dokazima iz optužnice, oni su pribavili nezakonitu imovinsku korist u iznosu većem od 200.000 KM. Prema ranijim navodima Tužilaštva BiH, pranje novca su radili za narkokartel “Tito i Dino” Edina Gačanina Tita.
30 operacija
Radi se o još jednoj u nizu optužnica kod kojih su u istrazi korišteni dokazi dobijeni iz SKY aplikacije. Na samom isteku 2024. godine podignuta je i optužnica protiv Elvisa Keljmendija i Ajlina Ahmića, koji su bili privođeni u akciji “Rez”, zbog organiziranog kriminala i trgovine narkoticima. Oni su od 2019. do 2022. godine na području BiH, Turske, Albanije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i još nekih zemalja EU vršili nabavku, kupovinu i prodaju opojnih droga kanabis, kokain, spid i heroin, a uhapšeni su nakon što se razotkrilo da su koristili Sky aplikaciju.
Dešifriranje komunikacija iz Sky i Anom aplikacije ima važnu ulogu u otkrivanju kriminalnih grupa u BiH. Prema podacima Tužilaštva BiH, od 2021. do kraja 2024. podignuto je i potvrđeno deset Sky optužnica, protiv ukupno 68 osoba, uključujući tri pravna lica. Tim tužilaca zaduženih za Sky predmete je za tri godine, u saradnji s policijskim i sigurnosnim agencijama širom BiH, realizirao 30 operacija koje su rezultirale hapšenjem ili pritvorom za 170 osumnjičenih. 16 optuženih u tri slučaja sporazumno je priznalo krivicu, te su im izrečene zatvorske kazne od jedne do pet godina zatvora, ili ukupno 28 godina i 10 mjeseci zatvora. Izrečene su sekundarne novčane kazne u iznosu od 54.000 KM, te zaplijenjena nezakonito stečena imovina ukupne vrijednosti 56.000 KM.
Pet policajaca
Vrijednost zaplijenjene i gotovine blokirane na računima u kriptovalutama iznosi blizu šest miliona KM. Zaplijenjeno je više od 90 vozila, od kojih su neka procijenjena na više od 200.000 eura, zatim 1.670,7 kilograma droge marihuana, pet skupocjenih satova vrijednosti 100.000 eura i dvije skupocjene mašine za izvođenje građevinskih radova. Zamrznuta je imovina više od 35 stanova, kuća, zemljišta, garaža i poslovnih prostora. Od ukupno 28, koliko je bilo obuhvaćeno istragama, među optuženima se našlo i pet policijskih službenika, te bivši savjetnik u Ministarstvu sigurnosti BiH.
Optužnice u 2025. godini
Šesnaestog jula Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Fahrudina Gačanovića, pripadnika SIPA-e privremeno raspoređenog u DKPT BiH, koji se tereti da je tokom 2020. i 2021. godine, koristeći jedno vrijeme i Sky aplikaciju, stupio u kontakt s osumnjičenima u predmetima organiziranog kriminala, te u više odvojenih slučajeva tražio i primio dar u vidu novca i drugih oblika koristi, kako bi im, navodno, pružao zaštitu ili ih obavještavao o radu i aktivnostima SIPA-e i drugih agencija za provođenje zakona.
Dokazi iz Sky aplikacije pomogli su i prilikom podizanja prve optužnice Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH. POSKOK je 15. jula podigao optužnicu protiv Mirsada Husovića iz Tuzle, Hajrudina Tursunovića iz Brčkog i Admira Uzunovića iz Živinica. Terete se da su od januara 2020. godine do kraja januara 2021. godine, na području TK i šire, putem Sky aplikacije, dogovarali, planirali, pripremali ubistva više osoba.
Sud BiH je 10. jula izrekao presudu u predmetu Radovan Damjanović koji je kao član organizirane kriminalne grupe proglašen krivim za organizirani kriminal i osuđen na dvije i po godine zatvora. Ovo je bio prvi predmet u kojem je Sud BiH razmatrao i donio odluku o zakonitosti i prihvatljivosti dokaza pribavljenih putem enkriptirane aplikacije „Sky Ecc”.
Tužilaštvo provodi istragu o finansiranju NiP-a zbog sumnje da su primali novac od narkokartela "Tito i Dino"
Osim optužnica koje je već podiglo i koje su potvrđene, Tužilaštvo BiH naredilo je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), da u okviru istrage u predmetu „Black Tie“, provjeri finansiranje političke partije Narod i Pravda. Naredba je izdata zbog sumnje da je NiP finansiran novcem koji je pripadao narkokartelu „Tito i Dino“ čiji je vođa narkobos Edin Gačanin Tito. Dokumentacija o NiP-u je zatražena i od Centralne izborne komisije BiH. Prema Sky prepiskama, članovi narkokartela s Edinom Gačaninom Titom na čelu često su se dopisivali o finansiranju NiP-a u BiH.
Tako 14. septembra 2020. godine, uoči Lokalnih izbora, narkobos Edin Gačanin putem Sky aplikacije obavještava članove svog kartela o političkim vezama i tvrdi: „Mi imamo dobre veze u NiP-u, do Konakovića direktno“.
Gačanin dalje piše da veze do NiP-a imaju “i preko brata našeg i do čovjeka ko ga finansira“. Petnaest dana kasnije, pred kraj predizborne kampanje (29. 9. 2020. godine) Edin Gačanin komentariše političku i cjelokupnu situaciju u BiH. U Skyu piše da “SDA gubi snagu” i da je “gotova“, te da “Čampara prelazi u NiP, i ako on ode, onda će i Zvizdić i 'efendija'“.
Da je Tito bio dobro informisan o kadrovskim promjenama u NiP-u, pokazalo se pet mjeseci kasnije. Aljoša Čampara je u februaru 2021. godine prešao u NiP. Denis Zvizdić je u NiP prešao u novembru 2021. godine, odnosno godinu nakon što je Tito u Sky porukama pisao da će Čampara i Zvizdić preći u NiP.
Edin Gačanin Tito nekoliko puta je u svojim prepiskama spominjao lidera NiP-a Elmedina Konakovića. Tako 28. 2. 2020. godine, oko 22.22 sati, Gačanin piše da imaju način za novac, ali im treba moć da bi ih primili i poštovali, ne samo šta mogu uz Konakovića, nego što će imati medije, tv program.
“On nam je važan” napisat će deset minuta prije ponoći 11. februara 2020. godine u Sky aplikaciji narkobos Edin Gačanin Tito.
“SDA je pri kraju. Kona je to shvatio. Ali prerano je pokazao lice. Samo malo da se strpio. Imao bi Kona više moći. Prebrzo. Nestrpljiv. Bošnjak. Greška je to. Samo da je malo sačekao. Da, on nam je važan. Ako on pristane, to će nam biti veliki korak. Sjest ću sa njim lično”, napisao je Edin Gačanin Tito.