Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SASTANAK U PARLAMENTU

Trojka s ambasadorima Kvinte zbog ruskih prijetnji

Lideri stranaka Trojke zatražili su sastanak s ambasadorima zemalja Kvinte zbog prijetnji Moskve prema BiH

Sastanak - Avaz
Trojka - Avaz
Velika Britanija - Avaz
Trojka - Avaz
Vojin Mijatović - Avaz
D. H.

11.8.2025

U zgradi Parlamenta BiH počeo je sastanak stranaka Trojke (SDP BiH, NiP i NS) s ambasadorima Kvinte zbog prijetnji Rusije Bosni i Hercegovini.

Lideri stranaka Trojke zatražili su sastanak s ambasadorima zemalja Kvinte zbog prijetnji koje službena Moskva putem svoje ambasade u Sarajevu upućuje Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, prvo je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova najavila rusku intervenciju u BiH zbog presude Miloradu Dodiku, da bi Ambasada Rusije u Sarajevu dva dana kasnije objavila da je upitan opstanak BiH i da je postojanje države na kocki.


# VELIKA BRITANIJA
# KVINTA
# TROJKA
PRIKAŽI KOMENTARE (35)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.