Trojka s ambasadorima Kvinte zbog ruskih prijetnji

U zgradi Parlamenta BiH počeo je sastanak stranaka Trojke (SDP BiH, NiP i NS) s ambasadorima Kvinte zbog prijetnji Rusije Bosni i Hercegovini.

Lideri stranaka Trojke zatražili su sastanak s ambasadorima zemalja Kvinte zbog prijetnji koje službena Moskva putem svoje ambasade u Sarajevu upućuje Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, prvo je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova najavila rusku intervenciju u BiH zbog presude Miloradu Dodiku, da bi Ambasada Rusije u Sarajevu dva dana kasnije objavila da je upitan opstanak BiH i da je postojanje države na kocki.



