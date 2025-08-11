Bandić o finansijskim problemima u KS: "Dobar dio problema proizašao je iz populističkih programa kojima se kupovao socijalni mir"

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Muamer Bandić, analizirao je aktuelnu situaciju u Kantonu nakon što je Vlada KS nametnula restriktivne mjere štednje građanima i javnim institucijama Kantona.

On podsjeća da su se svi prije nekoliko godina u Sarajevu čudili Dodikovim "uspjesima" u ekonomskom srozavanju manjeg bh. entiteta.

- Pitali smo se kako je moguće da neko, ko ima apsolutnu vlast i bez uobičajenih etnopolitičkih trzavica, tako temeljito isprazni javnu kasu - podsjeća Bandić.

- Dok su prihodi od indirektnih poreza rasli, a novac se obilno slijevao iz Federacije u RS, blagajna manjeg entiteta je bivala sve praznija. Taj slučaj je školski primjer kako sinergija populizma i stranačkog klijentelizma djeluje poput mađioničarskog trika u kome javni novac nestaje bez traga, finansije tonu bez objašnjenja, a pojedinci iz vladajuće elite postaju milioneri - navodi Bandić.

Trojki je trebalo samo sedam godina da isti model dovedu do vrhunca u Kantonu Sarajevo, kaže Bandić.

Čista fikcija

- Prilikom usvajanja Budžeta KS za 2025. godinu upozoravao sam da su planirani prihodi od 1.888.830.720 KM i rashodi od 1.845.430.720 KM čista fikcija. Posebno sam naglasio da povećanje budžeta za 410.819.915 KM u odnosu na nacrt nije realno, te da je Trojka svjesno predložila ovako nerealne brojke kako bi omogućila povećanje maksimalnog zaduživanja do zakonskog limita od 10 posto. Već tada je kreditno zaduženje KS iznosilo oko 600 miliona KM. A tek pravi apsurd, u ovom rapidnom zaduživanju, je da oko 100 miliona KM kreditnog novca još uvijek "traži" projekte u KS, što pokazuje da nas Trojka zadužuje, a da uopće nema spremne projekte.

Posebnu pažnju privuklo je oko 191 milion eura kreditnog zaduženja Ministarstva saobraćaja, i to za:

- I i IX transverzalu – 30 mil. EUR (EBRD)

- Rekonstrukciju tramvajske pruge – 20 mil. EUR (EBRD)

- Restrukturiranje i konsolidaciju KJKP GRAS – 20 mil. EUR

- Modernizaciju depoa javnog prevoza – 10 mil. EUR

- Unapređenje kvaliteta zraka (biciklistička infrastruktura, vozila, zone niske emisije) – 9,2 mil. EUR

- E-mobility – 22 mil. EUR

- Tramvajsku prugu za Hrasnicu – 30 mil. EUR

- Dodatna sredstva za gradski saobraćaj – 35 mil. EUR

- Obnovu voznog parka – 15 mil. EUR (EBRD) Posebno me zainteresovao kredit od 20 miliona eura za restrukturiranje i konsolidaciju GRAS-a.

Podsjećam da je Vlada KS još u mandatu 2015–2018. usvojila plan restrukturiranja ovog preduzeća. Apsurdno je ponovo pokretati isti proces - kaže Bandić.

Naveo je da je njegov stav jasan, KS, kao osnivač GRAS-a, mora dovesti ovo preduzeće u stanje ekonomske održivosti.

- Zalažem se za bolji položaj radnika, ali pitam, ako je restrukturiranje već provedeno, zašto bivši radnici, sada penzioneri s pravosnažnim presudama, nisu dobili ono što im pripada? Gdje su radnici u cijeloj priči? Prioritet naplate radničkih potraživanja zakonski je iznad potraživanja banaka ili dobavljača. Ne prihvatam da se, pod plaštom "spasa" GRAS-a, provode netransparentni postupci, malverzacije i lična bogaćenja.

Zato sam tražio jasan i nedvosmislen odgovor, da li su u ovaj postupak uključena i potraživanja penzionisanih radnika?

Spreman sam podržati svaki prijedlog koji osigurava bolji položaj zaposlenih, ali istovremeno tražim rješavanje dugovanja prema penzionisanim radnicima.

Ostala kreditna zaduženja Budžeta KS za 2025. godinu:

- Sanacija vodovodnog sistema – 25 mil. EUR (EBRD)

- Univerzitetska biblioteka – grant Saudijskog fonda 82,5 mil. SAR (17,18 mil. EUR)

- Tehnološki park – 15 mil. EUR

- Izgradnja Univerzitetske biblioteke – 33 mil. KM

- Unapređenje kvaliteta zraka – 13,5 mil. EUR

- Energetska efikasnost u javnim objektima – 8 mil. EUR

Kanton Sarajevo je već prilikom usvajanja budžeta bio na ivici finansijskog kolapsa, što je i sam ministar finansija potvrdio tražeći da se istovremeno s budžetom donese i zaključak o rebalansu - kaže Bandić.

Populistički programi

Vlast se hvali na sva usta besplatnim udžbenicima, javnim prijevozom, ulaznicama za kulturne ustanove, povećanim porodiljskim naknadama i dječijim dodacima. Lista mjera je duga, ali bez racionalne ekonomske logike, podsjeća zastupnik.

- Podsjećam da je sadašnje kreditno zaduženje veće od kompletnog budžeta KS iz 2013. godine (634,9 miliona KM). I u samo nekoliko mjeseci smo tu gdje jesmo – hladan tuš.

Premijer KS Nihad Uk uvodi mjere štednje, obustava zapošljavanja, rezanje nabavki, odgoda plaćanja. Ukratko, para nema! Zašto ih nema, pitajte "vizionara" javnih finansija, bivšeg premijera i stranačkog šefa Nihada Uka, Edina Fortu. Neću spekulisati da li se kralo, jer to najbolje vide građani Sarajeva - objašnjava Bandić.

On, kao bivši ministar rada i socijalne politike, tvrdi da je dobar dio problema proizašao iz populističkih programa kojima se kupovao socijalni mir.

- Socijalna davanja su nužna, ali im cilj mora biti zaštita naših najugroženijh sugrađana. Politika u kojoj svima redom besplatne udžbenike, jednako djeci nezaposlenih, djeci multimilionera, kao i djeci kantonalnih zastupnika zvuči kao bajka o jednakosti, a u praksi je finansijska glupost koju ne mogu podnijeti ni bogatija društva od našeg.

Svima nama mora biti kristalno jasno da sve privilegije koje država omogući kroz različita, često socijalna davanja, neko mora da plati. Nominalno ih plaća država, ali ne zaboravimo da se to radi novcem građana. A u slučaju poput ovog, u kome se Kanton Sarajevo nalazi danas, kad se vlast razbacuje kao pijanac u kafani, kada novca nestane, pomoć gube i oni najugroženiji, kojima ta pomoć život znači. I taj će trenutak doći brže nego što mislimo, jer prihodi koje ostvaruje Kanton Sarajevo ni približno ne dostižu planirana očekivanja.

Javna potrošnja ne može rasti beskonačno. Balon koji se puše bez granica se uvijek rasprsne.

Kanton Sarajevo je nakon sedam godina Trojkine vlasti stigao do te tačke pucanja. Ni novi krediti više ne mogu zakrpiti rupe, jer je ukupno zaduženje već na zakonski dozvoljenom maksimumu - navodi Bandić.

Odgovornost prema građanima

- A pošto rješenja nema ni na vidiku, uz potpuni mUk same vlasti, zamolio bih ministre "najbolje vlasti ikada" da iskažu barem malo odgovornosti i poštovanja prema građanima Sarajeva, te da nam se iduće sedmice ne smješkaju sa crvenog tepiha Sarajevo Film Festivala, glumeći elitu, već da rade svoj posao.

Građani ih ne plaćaju da opet troše javni novac na ličnu samopromociju, već da iznalaze rješenja. Ovu krizu ste sami proizveli svojim klijentelizmom i populizmom. I neka vam bude jasno, ako padne Sarajevo, pala je i Bosna i Hercegovina. Ne dozvolite sebi tu sramotu, da vas historija pamti kao izvođače radova na uništenju vlastite države - navodi Bandić.