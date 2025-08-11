Ćudić i Konaković nakon sastanka sa ambasadorima Kvinte: Dodik je po prvi put u ćošku, HDZ više nema prostora za skrivanje

Nakon što je u Sarajevu održan sastanak predstavnika Trojke i ambasadora zemalja Kvinte prisutnima su se obratili ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i lider Naroda i Pravde, te zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sabina Ćudić (Naša stranka).
Ovaj sastanak je bio sazvan zbog prijetnji koje su stigle iz Rusije zbog pravosnažne presude predsjedniku bh. entiteta Miloradu Dodiku kojem se zbog nje oduzima mandat na ovoj poziciji.
Prva se obratila Ćudić koja je kazala da su razgovarali kako o političkoj situaciji tako i o sigurnosnim, unutrašnjim i vanjskim izazovima BiH i regiona.
- Na histerične reakcije Milorada Dodika ne treba reagovati. Detaljno razgovaramo o svim aspektima. Pojedini elementi osiguravaju mir i stabilnost u BiH. Ono što je ključno jeste da građani, posebno oni u RS, znaju da se pred njima nalazi najlakša odluka u historiji BiH. Da li će birati odluku prosperiteta ili će "skakati u ambis" za osobom koja je bivši zvaničnik ove državeVažno je podcrtati da na histerične reakcije Dodika ne treba odgovarati histerično već mudro. Institucije BiH i zvaničnici BiH su se ponašali odgovorno – izjavila je Ćudić.
Dodala je da je ključno što su rekli ambasadorima da je pred RS laka odluka.
- A to poručujem i građanima BiH, a posebno RS, da se pred RS nalazi lakša odluka - da li birati put prosperiteta, evropske BiH ili skakati u ambis za osobom koja je bivši zvaničnik ove države – kaže Ćudić.
Dodala je kako je ova kriza dobra šansa da napravimo korak dalje prema Evropskoj uniji, ali i partnerima iz HDZ-a, da naprave korak i da se izjasne da li su za stabilnu BiH te hoće li poštovati odluke državnih organa.
Nakon njenog obraćanja govorio je i Konaković koji je poručio da „ne shvataju neozbiljno ni jednu prijetnju po stabilnost BiH, ali nisu upali u zamku histeričnog djelovanja“.
- Ne upadamo u konfliktne situacije nego jačamo državne institucije koje mogu odgovoriti. Reakcije institucija je bila bolja nego ranije, ne kažem da je idealna ali je bila bolja – kaže Konaković, dodavši da je Dodik zajedno sa SNSD-om u ćošku i da se zbog toga smatra da bi mogli krenuti i opasno daljnje djelovanje.
- Zato je bilo važno da sa partnerima razmijenimo informacije posebno nakon otvorenih prijetnji iz Rusije pa čak i nestankom BiH. Nastavljamo našu političku borbu za jačanje institucija BiH. Poslao sam danas i zvanično pismo svojim kolegama u Britaniji i SAD i detaljno im objasnio da nisu bezazlene te prijetnje Rusije. I u tom pismu smo objasnili da i Srbija i Mađarska prečesto napadaju na institucije BiH negirajući njihove odluke – ističe Konaković.
On je kazao da su sa ambasadorima razmijenili informacije. Dodao je da situaciju pomno prate, te da su spremni za sve scenarije.
- A nadamo se onom najboljem – dodao je Konaković.
Upitan je i o tome da li vodio razgovor sa ruskim ambasadorom vezano za prijetnje, na šta odgovara negativno.
- Nisam s njim komunicirao od početka ruske agresije na Ukrajinu, nisam ga zvao na naše evente - izjavio je Konaković.