Konaković: Ogolili smo etničke organe kojima se prekrivaju politički kriminalci, ne shvatamo neozbiljno prijetnje

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i lider Naroda i Pravde obratio se medijima na konferenciji nakon što je održan sastanak u Sarajevu sa ambasadorima Kvinte.

- Ne shvatamo neozbiljno niti jednu prijetnju koja se odnosi na sigurnost BiH, ali nismo ulazili u konfliktne situacije. Naprotiv, jačali smo institucije. Reakcija je sada bolja nego ranije – izjavio je ministar.

Razmjena informacija

Dodao je kako su razmijenili informacije nakon otvorenih prijetnji Ruske ambasade. Kaže kako su zadovoljni nakon ovog sastanka i nastavljaju jačati političku borbu za jačanje institucija BiH. Istakao je kako je poslao zvanično pismo Americi, jedno malo šire i detaljnije, u kojem je ukazao da njihove prijetnje nisu bezazlene.

- U tom pismu smo objasnili da Srbija i Mađarska napadaju institucije, negirajući njihove odluke – rekao je Konaković.

Dodao je da su u petak poslali pismo ambasadorima.

- U petak smo poslali pismo ambasadorima, a njihov odgovor potvrđuje da prate situaciju. Spremni smo na sve scenarije, ali nadamo se najboljem. Želim da razbijem neke narative, svaki kriminalac želi se sakriti iza svog naroda. Koriste etničke paravane kako bi zaštitili svoja politička nedjela. Ogolili smo etničke organe kojima se prekrivaju politički kriminalci. Razgovarali smo i o famoznom planu rasta te predložili intenziviranje odnosa. Sastanak je bio uspješan. Krajem mjeseca nas očekuje sastanak sa ministrima vanjskih poslova na Bledu – naveo je.

Vjeruje u snagu zemalja

Istaknuo je kako vjeruje u snagu zemalja Kvinte.

- Naši agilni parlamentarci nastavit će taj rad. To državi BiH treba i donosi ozbiljne rezultate. Nemam sumnju u snagu zemalja Kvinte. Te zemlje su svjetski lideri, grupacija koja stoji uz BiH, razumiju situaciju i imaju volju da pomognu. Naravno, novi svjetski trendovi koje donosi Trump donijeli su određena preslagivanja, ali njihova opredijeljenost za mir i stabilnost u BiH nije upitna. Naši prijatelji stoje uz BiH – izjavio je Konaković.