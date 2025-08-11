Dodik primio odluku CIK-a: Do početka naredne sedmice konačna odluka o mandatu predsjednika RS

Odluku Centralne izborne komisije BiH kojom mu se oduzima mandat predsjednika RS primio je Milorad Dodik, a od danas počinje teći rok za žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH.

Goran Bubić, advokat Milorada Dodika je za RTRS kazao da će sutra podnijeti žalbu Sudu BiH,a rok za žalbu je 48 sati od prijema odluke, piše Istraga.ba.

Prema Izbornom zakonu BiH “Apelacioni odjel Suda Bosne i Hercegovine nadležan je da rješava po žalbama na odluke Centralne izborne komisije BiH. Žalba se podnosi Apelacionom odjelu Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva dana od dana prijema odluke Centralne izborne komisije BiH”.

- Žalba se podnosi preko Centralne izborne komisije BiH. Apelacioni odjel Suda Bosne i Hercegovine, kada odlučuje o primjeni ovog zakona dužan je donijeti odluku po žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe. Sud BiH blagovremeno i javno objavljuje informacije u vezi s odlukama i obrazloženjima odluka iz stava (3) ovog člana - navedeno je u Izbornom zakonu BiH.

Podsjetimo, Sud BiH je pravosnažno osudio Milorada Dodika zbog neprovođenja odluka OHR-a. Dodik je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika RS. S obzirom na to da je osuđen za ovo krivično djelo, Dodik, zbog pravnih posljedica, neće u narednih šest godina moći obavljati nijednu poziciju u organima koji se djelomično ili u cijelosti finansiraju iz državnih, općinskih ili entitetskih budžeta.

S obzirom na to da je osuđen na godinu zatvora, Dodik je zatražio od Suda BiH da mu se zatvorska kazna pretvori u novčanu. Ipak, dio osude koji se odnosi na mjeru sigurnosti, odnosno pravne posljedice ostaje na snazi.

Vlasti RS kažu da ne žele provesti odluku Suda BiH, odnosno CIK-a kojom je Dodiku oduzet mandat predsjednika RS.