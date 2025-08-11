"KRŠENJE DEJTONA"

Ambasada Rusije u BiH o sastanku Trojke i ambasadora Kvinte: U tamnoj sobi traže crnu mačku

Izgleda da učesnici takvih okupljanja zastrašuju sami sebe i javnost ruskom prijetnjom koju su sami izmislili, navode iz Ambasade

Ambasada Rusije u BiH. Anadolija

A. O.

11.8.2025

Ambasada Rusije u BiH oglasila se nakon što je danas u Sarajevu održan sastanak Trojke i ambasadora Kvinte, poručivši da ovaj sastanak podsjeća na staru izreku "tražiti u tamnoj sobi crnu mačku, posebno ako je nema tamo".

- Izgleda da učesnici takvih okupljanja zastrašuju sami sebe i javnost ruskom prijetnjom koju su sami izmislili. Rusija kao stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a i jedan od garanata Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH će i dalje djelovati u cilju njegove stroge implementacije - navodi se u saopćenju, piše RTRS.

Naveli su da u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, Rusija ima ne samo pravo, već i obavezu da ukazuje na njegovo kršenje.

- Što ćemo i dalje raditi odgovorno i transparentno. Polazimo od toga da glavni generator nestabilnosti i prijetnja sigurnosti u BiH je nelegitimni "visoki predstavnik" - naveli su iz ruske Ambasade.

Podsjećamo, u Sarajevu je održan sastanak predstavnika Trojke sa ambasadorima zemalja Kvinte zbog ruskih prijetnji.

Lider Naroda i pravde Elmedin Konaković i poslanica Naše stranke u PD PS BiH Sabina Čudić izjavili su da je sastanak sazvan zbog, kako tvrde prijetnji koje stižu od Rusije.

