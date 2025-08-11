Kao da se ništa nije desilo: Vlasti BiH i dalje šute na prijetnje iz Rusije

Institucije u Bosni i Hercegovini nisu zvanično reagovale prema Rusiji nakon prijetnji ambasade ove zemlje da će zbog presude Miloradu Dodiku doći u pitanje opstanak države ili početak "ukrajinskog scenarija".

Ministar vanjskih poslova danas je sa ambasadorima zapadnih zemalja održao sastanak o prijetnjama, ali ne odgovara na upite da li je pozvao ruskog ambasadora na razgovor. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ne odgovara na upite da li je ruskog ambasadora pozivao na razgovor ili uputio protestnu notu, što bi bio uobičajen diplomatski odgovor na prijetnje poput onih koje je ruska ambasada protekle sedmice uputila BiH. Ranije su za Detektor vanjskopolitički analitičari ocijenili da rusko saopćenje u kome navode da je "za Bosnu i Hercegovinu došao trenutak istine", zahtijeva oštru reakciju domaćih vlasti. Ali ovo saopćenje, objavljeno nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) donijela odluku o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku, još uvijek nema zvaničnu javnu reakciju BiH. Umjesto toga, Konaković je pozvao zapadne ambasadore na konsultacije.Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Elvis Fejzić reakciju domaćih vlasti smatra neodgovarajućom.

- Ponekad mi se čini da se Trojka zabavila sama sobom i da se ne snalazi baš najbolje u ovome paktiranju Dodik - Čović i da se vjerovatno nalazi u jednoj inferiornoj poziciji. Jer članovi Predsjedništva koji su dobili podršku probosanskih stranaka ili ministri iz Vijeća ministara nisu na odgovarajući način reagirali - kazao je on za Detektor.

- Onda se zapravo pitamo ko su čuvari suverene vlasti u BiH, ko su čuvari njenog suvereniteta i cjelovitosti, njenog političkog integriteta ako ne naše izabrane vlade odnosno naša egzekutivna izvršna vlast, koja se ovdje dijeli između Predsjedništva BiH kao kolektivnog organa i Vijeća ministara - dodao je Fejzić.

Prošle sedmice je ruska ambasada u Sarajevu objavila saopćenje u kome navode da će BiH morati dokazati da je pravna država tako što će odbaciti "politiziranu presudu" Miloradu Dodiku koja je progurana pod zapadnim pritiskom, koji "licemjerno i bahato" koriste agencije za provođenje zakona da unište svoje oponente.

- Ili će dokazati da je zaista pravna demokratska država te odbaciti politiziranu presudu Miloradu Dodiku, koja je progurana pod zapadnim pritiskom, ili će se svrstati u red Moldavije, Rumunije, Francuske, Njemačke, Austrije, SAD-a, u suštini cijelog kolektivnog Zapada, gdje licemjerno i bahato koriste agencije za provođenje zakona u svrhu uništavanja svojih oponenata - navodi se u saopštenju u kojem se BiH prijeti kijevskim scenarijem.

- To nije praksa u demokratskim državama da ambasade drugih država, mislimo na izgrađene demokratske države, konsolidirane demokratije, dijele lekcije vladama tih država, a da vlade tih država ne pozovu na odgovornost ambasadore i članove tih ambasada, da daju izjave ili komentare - objašnjava Fejzić.

- Mi znamo da se u nekim slučajevima po tom osnovu mogu desiti i diplomatski prijekori kada se vlade i ambasade tih država ponašaju protivno interesima neke suverene države, pa se može čak zatražiti povlačenje osoblja neke ambasade - smatra Fejzić, navodeći kako su Predsjedništvo i Ministarstvo vanjskih poslova morali da reaguju.

Fejzić podsjeća kako je Centralna izborna komisija bila u zakonskoj obavezi da Dodiku oduzme mandat, te da je postupala po zakonskim ingerencijama, a na temelju drugostepene presude Suda BiH.Niti jedna državna institucija nije reagovala na saopštenje Ambasade Ruske Federacije, a iz Predsjedništva BiH i Ministarstva vanjskih poslova BiH nisu odgovorili na pitanje da li će pozvati ruskog ambasadora Igora Kalabuhova na konsultacije i objašnjenje o upućenim prijetnjama.Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar, smatra kako uobičajeni diplomatski protokol nalaže da, ako je strana ambasada, da dolazi neka kontrareakcija koja ide s državnog vrha, te da su najpozvaniji Ministarstvo vanjskih poslova i Predsjedništvo. Ali za njega reakcija Ambasade Ruske Federacije nije iznenađenje.

- Mogli ste znati unaprijed što će i u kojem smjeru će ići njihova komunikacija, ona je na istoj autocesti cijelo vrijeme, stabilno ne skreće nigdje. Situacija vezano za Dodika je, s jedne strane, pravno čista. Nešto što izaziva pozornost jeste da ne znamo kakve će on poteze povlačiti, a za one koji mu daju podršku znamo. Pitanje je šta mogu više od toga napraviti -smatra Avdagić.

- Hoće li izdvojiti iz Donbasa 2.000 vojnika i poslati ih u Banju Luku ili će poslati Putinovo osiguranje da hoda uz Dodika. Pitanje je što to konkretno znači. U tom se smislu postavlja pitanje reakcija na neke stvari - kazao je Avdagić.