Toplotni val se nastavlja: Evo kakve će temperature biti u narednim danima u BiH

Srednjoročnu prognozu za period od naredne dvije sedmice, do 24. avgusta ove godine objavio je Federalno hidrometeorološki zavod.

Tokom vikenda u Bosni i Hercegovini bilo je izrazito vruće, tako da su u pojedinim područjima registrovane temperature više od 40°C.

U sedmici koja je pred nama, izgledan je nastavak toplotnog vala. Jako anticiklonalno polje uslovljava i dalje temperature zraka znatno više od prosječnih za ovo doba godine. Od četvrtka osim povremeno više oblaka, moguće su toko dana blage nestabilnosti u vidu kraćih lokalnih pljuskova, naročito na jugu i zapadu zemlje. Indeks UV zračenja narednih dana biće vrlo visok.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 14°C i 20°C u Bosni do 28°C u Hercegovini. Najviše dnevne temperature uglavnom između 33°C i 38°C, na jugu zemlje do 39°C.

I naredne sedmice (od 18.08.) nastavlja se pretežno sunčano vrijeme, ali ne i posve stabilno. Lokalno su mogući kraći pljuskovi tokom dana. Tokom dana bit će nešto svježije ali i dalje natprosječno toplo.

Jutarnje temperature varirat će između 15°C i 19°C u Bosni do 24°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 28°C i 34°C u Bosni do 36°C u Hercegovini.