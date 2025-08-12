Prije 71 godinu odigran prvi zvanični derbi Sarajeva i Želje

Na današnji dan 1954. godine, odigran je prvi zvanični gradski derbi između najvećih bosanskohercegovačkih fudbalskih klubova - Sarajeva i Željezničara. Iako je FK Sarajevo osnovan osam godina ranije (1946. godine), nikada do tada se ova dva kluba nisu sastala u zvaničnom meču, odnosno u okviru Prvenstva ili Kupa bivše SFR Jugoslavije. Susret je odigran na stadionu Grbavica, pred gotovo 5.000 gledalaca, koji su imali priliku vidjeti sjajan meč, s mnogo golova. Fudbalski klub Sarajevo je u meč ušao kao favorit, a tim s Koševa se od prve minute i potrudio da opravda tu ulogu, te u 25. minuti poveo pogotkom Dobrivoja Živkova. U 78. minuti Sarajevo je vodilo čak 4:0, a dva minuta kasnije, Kulović je golom za Želju smanjio na 4:1. Već u 83. minuti Željezničar postiže još jedan pogodak, ovaj put preko Kurtovića. Kada se činilo da se ekipa s Grbavice probudila, te da se vraća u utakmicu, desio se jedan od najljepših momenata na susretu. Živkov je nakon solo prodora uputio oštar šut sa 16 metara, Vrabac gotovo da nije ni trepnuo, a lopta je odsjela u njegovoj mreži i sve dileme o pobjedniku bile su riješene. Igrač utakmice bio je trostruki strijelac Dobrivoje Živkov, a od ostalih u redovima Sarajeva istakli su se Švraka i Džemidžić, dok je kod Željezničara solidnu ocjenu zaslužio borbeni Prelo. Tako je prvi zvanični gradski derbi pripao Sarajevu. Bio je to početak velikog rivalstva ova dva kluba i njihovih navijača.

Umro engleski slikar, bakrorezac i pisac Vilijam Blejk 1827. - Umro engleski slikar, bakrorezac i pisac Vilijam Blejk (William Blake), čija je poezija mistična i apokaliptična. Ilustrovao je starozavjetnu "Knjigu o Jovi" i djela engleskog književnika Džona Miltona (John), a najuspešnije "Božanstvenu komediju" Dantea Aligijerija. Pisao je velike religiozne i filozofske poeme, ali je literarnu slavu stekao lakim i neposrednim lirskim pjesmama, kao što su "Pjesme iskustva" i "Pjesme nevinosti". 1848. - Preminuo engleski inžinjer i pronalazač Džordž Stivenson (George Stephenson), "otac željeznice", koji je 1814. konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Projektovao je 1825. prvu javnu željezničku prugu Stokton - Darlington i uveo čelične šine umjesto drvenih, a 1829. izgradio i prugu Liverpul - Mančester, na kojoj je njegova lokomotiva "rokit" postigla tada rekordnu brzinu od 56 kilometara na sat. U Njukastlu je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva. 1881. - Rođen američki filmski režiser i producent Sesil Blaunt de Mil (Cecil Blount de Mille), autor mnogih vesterna, melodrama, komedija i pseudohistorijskih spektakala, grandioznih filmova s desecima hiljada statista, obavezno prema nekom biblijskom motivu. Filmovi: "Virdžinijanac", "Djevojka sa zlatnog zapada", "Karmen", "Mala Amerikanka", "Ne mijenjaj svog muža", "Deset zapovijesti", "Trijumf", "Burlaci sa Volge", "Kralj kraljeva", "Čikago", "Božanske djevojke", "Dinamit", "U znaku krsta", "Kleopatra", "Avanture Bufalo Bila", "Pacifik ekspres", "Samson i Dalila", "Najveća predstava na svijetu". 1900. - Umro austrijski velemajstor Vilhelm Štajnic (Wilhelm Steinitz), prvi zvanični svjetski šampion u šahu. Titulu svjetskog prvaka osvojio je 1886., a odbranio ju je 1889. i 1892. u mečevima s Mihailom Ivanovičem Čigorinom. Objavio je 1889. "Udžbenik modernog šaha", koji se smatra osnovom moderne šahovske strategije. 1928. - Preminuo češki kompozitor Leoš Janaček, koji se inspirisao moravskom narodnom muzikom i melodikom govornog jezika, stvarajući primjenom modalne harmonije i neuobičajene ritmike djela intenzivne dramatike i snažnih, realističkih likova. Osnovao je Orguljašku školu u Brnu i radio je na Konzervatoriju. Djela: opere "Jenufa", "Kaća Kabanova", "Lukava lija", "Iz mrtvog doma", simfonijska poema "Taras Buljba", horske kompozicije, kamerna muzika.

