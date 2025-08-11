U Gradačcu obilježena druga godišnjica smrti Nizame Hećimović

Povodom druge godišnjice ubistva Nizame Hećimović večeras je u Gradačcu održan mirni skup te su na taj način građani odali počast svim ženama koje su ubijene.

Mirno okupljanje je organizovala Zijada Vuković – Pamuković tetka Nizame Hećimović. Pored porodice na skupu je bilo prisutno stotinjak građana, a podršku prisutnima i porodici je pružila i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Duška Jurišić.

Prevencija nasilja

Jurišić je istakla da ovaj dan ponovo podsjeća da se na prevenciji nasilja nad ženama dovoljno ne radi, te dodala da je još jedan slučaj evidentiran u Bihaću nasilja nad ženom koja trpi nasilje dvanaest godina.

- I prema prvim informacijama policijski službenici nisu to ozbiljno shvatili i nisu joj pružili zaštitu. Nove izmjene Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine podrazumijevaju mogućnost primjena hitnih mjera. Zamislite, policija prvi put na 48 sati svojom odlukom može udaljiti nasilnika i može preuzeti druge mjere. Međutim, to se u ovom slučaju nije dogodilo – kazala je Jurišić.

Fikreta Beširović iz Gradačca kaže da nakon dvije godine se ništa nije promijenilo, ali nada da će biti promjena nakon stupanja na snagu izmjene Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

- Ovo je žalosno, pogotovo smrt Nizame Hećimović i dva nedužna čovjeka. Gledala sam ubistvo na društvenim mrežama, a bolje da nisam – kazala je Beširović.

Nema pomaka

I Suada Džaferović iz Gradačca istog je mišljenja i kaže da nema nikakvog pomaka kada je u pitanje nasilje nad ženama.

- I dalje se dešavaju nasilja, i dalje nasilje vrše ljudi koji su poznati policiji. I ništa se ne radi po tom pitanje da se to na bilo kakav način suzbije. Kod nas u društvu što si veći kriminalac, to si priznatiji u društvu. To je ono što mi se ne sviđa u Bosni i Hercegovini, što naše društvo veliča kriminalce – istakla je Džaferović.