Zemljotres jačine 2,5 stepeni po Rihteru pogodio Livno: Osjetio se i u Hrvatskoj

Zemljotres magnitude 2,5 stepeni po Rihteru jutros je pogodio Livno, ali se osjetio i u okolini, potvrđeno je iz Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Epicentar je zabilježen 12 kilometara od Livna na dubini od 15 kilometara, a desio se u 3:28 sati.

Slabije podrhtavanje tla osjetilo se i u Hrvatskoj, posebno u području Sinja.