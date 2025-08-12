Zemljotres jačine 2,5 stepeni po Rihteru pogodio Livno: Osjetio se i u Hrvatskoj

Zemljotres magnitude 2,5 stepeni po Rihteru jutros je pogodio Livno, ali se osjetio i u okolini, potvrđeno je iz Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC).
Epicentar je zabilježen 12 kilometara od Livna na dubini od 15 kilometara, a desio se u 3:28 sati.
Slabije podrhtavanje tla osjetilo se i u Hrvatskoj, posebno u području Sinja.
Građani su na EMSC-ovoj stranici opisali svoja iskustva: “Zvuk i škripa ormara”, “Lagana trešnja”, “Probudilo me”, “Zvuk tutnjave i tresak u Sinju”, “Mislio sam da kamion prolazi pored kuće kad ono potres”, “Probudilo me, kratko, ali jače”, “Buka, trešnja, probudilo me”, “Zatreslo na par sekundi i zvuk tutnjave”, “Probudilo nas je iz sna, kratko i nelagodno tutnjanje, ormari su se zatresli”.