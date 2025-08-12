Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RANO JUTROS

Zemljotres jačine 2,5 stepeni po Rihteru pogodio Livno: Osjetio se i u Hrvatskoj

Epicentar je zabilježen 12 kilometara od Livna na dubini od 15 kilometara

Zemljotres jačine 2,5 stepeni. EMSC

Dž. R.

12.8.2025

Zemljotres magnitude 2,5 stepeni po Rihteru jutros je pogodio Livno, ali se osjetio i u okolini, potvrđeno je iz Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Epicentar je zabilježen 12 kilometara od Livna na dubini od 15 kilometara, a desio se u 3:28 sati.

Slabije podrhtavanje tla osjetilo se i u Hrvatskoj, posebno u području Sinja.

Građani su na EMSC-ovoj stranici opisali svoja iskustva: “Zvuk i škripa ormara”, “Lagana trešnja”, “Probudilo me”, “Zvuk tutnjave i tresak u Sinju”, “Mislio sam da kamion prolazi pored kuće kad ono potres”, “Probudilo me, kratko, ali jače”, “Buka, trešnja, probudilo me”, “Zatreslo na par sekundi i zvuk tutnjave”, “Probudilo nas je iz sna, kratko i nelagodno tutnjanje, ormari su se zatresli”.

# ZEMLJOTRES
# BIH
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.