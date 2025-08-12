ZASTUPNIK NAŠE STRANKE

Kojović: Ruski utjecaj se ostvaruje suptilno, došao je trenutak istine za HDZ

E. T.

12.8.2025

Kada Dodik, iako stjeran u ćošak, opet prijeti, priziva i istovremeno uživa podršku Rusije, neophodno je i da drugi sjednu za sto. Oni koji su na vlasti sa onima koji imaju uticaj na svjetskoj pozornici. Zato je Trojka inicirala i održala sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte. Zahtjev jasan, poruka još kristalnija. O ishodu sastanka, narednim potezima vlasti i onim nerijetko predvidljivim, ali trenutno nemuštim Dodikovim, u Dnevniku 3, govorio je Predrag Kojović, zastupnik Naše stranke u Državnom parlamentu.

Ishod sastanka

O samom ishodu sastanka Kojović je kazao kako su stavovi zemalja Kvinte isti kao i dosad – „Bosna i Hercegovina, suverenitet, integritet, vladavina zakona“. A ono što se očekuje dalje:

„Ono što je bila na neki način američka poruka nakon presude, to je da očekujemo da predsjednik Dodik poštuje presudu, očekujemo da SNSD poštuje presudu i očekujemo da Srbija poštuje presudu“, rekao je Kojović, te dodao kako je lično zadovoljan sastankom.

Dalje se razgovaralo, pojašnjava, o evropskim integracijama, te HDZ-u kao karici koja obustavlja dosta procesa u Bosni i Hercegovini, a za čiji stav se ne zna – da li se presuda Miloradu Dodiku poštuje ili ne.

Kako se boriti protiv ruskog malignog utjecaja?

Ruski utjecaj se ostvaruje „suptilno i na delikatne načine“, a jedan od najopasnijih je „stvaranje antievropskog raspoloženja“ pojašnjava Kojović.

Ovu krizu smatra i velikom šansom za Bosnu i Hercegovinu, kako kaže, „novi početak“, gdje „najveću težinu i odgovornost nose opozicione stranke iz RS-a“. Te kaže:

„Ako se to dogodi, da se opozicija iz Republike Srpske čvrsto opredijeli za princip međusobne saradnje na evropskom putu, ako HDZ shvati da je to neminovnost i krenemo u popunjavanje i stvaranje Vijeća ministra, da bude funkcionalno - zaista sam onda optimista.“

Da li je Trojka iz RS-a siguran partner?

Kada je riječ o PDP-u i razlici mišljenja u samoj stranci, Kojović pojašnjava kako je sasvim normalno da postoje različita mišljenja, te kako ona nekad izađu u javnost, nekada ne – ali da svakako postoje. Kako kaže, on se nada da će „linija Crnadak pobijediti“ jer je skloniji tom stavu i razmišljanju, te dodaje:

„Ono što je bilo bitno je njihovo odbijanje da ne uđu u vladu tzv. nacionalnog spasa i da na taj način aboliraju Dodika od posljedica koje je sam izazvao.“

Razvoj događaja i šta dalje?

„Kada Apelaciono vijeće koje mora u vrlo kratkom vremenu donijeti odluku o žalbi na CIK-ovu odluku tj. odluku suda koju je CIK sproveo - mi ćemo govoriti o Dodiku kao bivšem predsjedniku Republike Srpske. I od tog trenutka, naravno, on ima apelaciju Ustavnog suda, Evropski sud za ljudska prava, možda postoje još neki nivoi na kojima se može dobiti neka moralna pobjeda. Ali u materijalno-pravnom smislu taj proces je, što se tiče nas, završen. I mislim da već možda od iduće sedmice, mi trebamo početi više, prilikom naših gostovanja pričati šta dalje. Jer mislim da je za građane Republike Srpske ovo historijska odluka - hoćemo li u ambis sa čovjekom koji je osuđen ili ćemo u normalan život - Evropski put, Bosna i Hercegovina“, rekao je Kojović.

Plan rasta i svakodnevni gubici

„Katastrofalna menadžerska ideja“, započinje Kojović pojašnjavajući odluku predsjedavajuće Vijeća ministara Borjane Krišto da „uključi kantone na ovaj način, da odlučuju konsenzusom o svim pitanjima koje je plan rasta postavljao“.

Dalje je rekao: „Čak i u mehanizmu koordinacije za pristup EU, vi imate formulaciju koja kaže da će se svi nivoi vlasti uključivati u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima. Dakle, kantoni će neke stvari koje su na njihovom nivovu nadležnosti, ali neće se miješati u stvari koje su državne. U radnoj grupi je i ta prepreka uklonjena i mi plaćamo cijenu. Već smo platili 100 i nešto miliona.“

O današnjem sastanku, navodi Kojović, nema informacija, ali vjeruje da, nažalost, nema pozitivnih rezultata, dok se rok – 3. septembar – bliži.

Odnos HDZ–SNSD ili, pak, Dodik–Čović?

„Mislim da su ovo bili privatni odnosi između Čovića i Dodika. Razgovarao sam sa puno ljudi u HDZ-u i ne vidim njihovo slaganje u ovoj podršci Dodiku. Kao što i u SNSD-u znam mnogo ljudi koji nisu baš sretni s tom bliskošću ova dva lidera. Dosad su možda mogli postojati izgovori o pravosnažnosti presude, ali sada su svi ti izgovori potrošeni i mislim da je sad došao trenutak istine za HDZ u narednih nekoliko dana - na koju stranu će se okrenuti i kome će se pridružiti? Hoće li ići sa čovjekom koji ih vodi u ambis i u neke Briksove i u Moskvu ili će tamo gdje je i Hrvatska u EU“, rekao je Kojović.

Sastanak Trump–Putin i Milorad Dodik kao tema?

„Takva očekivanja Milorada Dodika samo pokazuju nivo iluzije na kojima počiva politika koju on, ovih dana, vodi. Tačnije, to nije politika, više jedan očajnički potez - kao ljudi koji se dave, pa u toj panici vuku i spasioca“, pojasnio je Kojović, te dodao kako su šanse da se Milorad Dodik nađe kao tema na tom stolu – „apsolutna nula“.

Hipotetički govoreći, ukoliko bude govora o navedenom, zvanična poruka američke administracije je jasna, a to je – vladavina zakona.

# PREDRAG KOJOVIĆ
# MILORAD DODIK
