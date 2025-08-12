Posebno poglavlje u izmjenama Krivičnog zakona: Djeca se moraju bolje i više zaštititi

Posebno poglavlje u izmjenama Krivičnog zakona posvećeno je krivičnim djelima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Tako je za spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina zaprijećena kazna od 1 do 10 godina zatvora, za mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba do tri godine, zadovoljenje pohote pred djetetom od šest mjeseci do tri godine, dok je za navođenje djeteta na prostituciju predviđena kazna od 1 do 8 godina zatvora.

Onaj ko navodi dijete na učestvovanje u snimanju dječije pornografije, ko organizira ili omogući snimanje, kaznit će se sa šest mjeseci do pet godina zatvora.

Ko djetetu mlađem od 15 godina proda, pokloni, prikaže ili javnim izlaganjem posredstvom kompjuterskog sistema, mreže ili medija za arhiviranje podataka ili na drugi način učini dostupnim spise, slike, audio-vizuelni materijal ili druge predmete pornografske sadržine, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.