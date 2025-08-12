Mehmedović podnio tužbu protiv postupajućeg tužioca iz Tužilaštva BiH

Šemsudin Mehmedović, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, podnio je tužbu disciplinskom tužiocu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta protiv postupajućeg tužioca iz Tužilaštva BiH.

Razlog tome je što deset mjeseci nakon njegove krivične prijave protiv članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), Tužilaštvo još uvijek nije donijelo nikakvu odluku o pokretanju ili odbacivanju istrage. On tvrdi da je raspodjela indirektnih poreza štetna po Federaciju BiH — riječ je o oko 370 miliona KM više u korist Republike Srpske.

Nesprovođenje istrage

- Zbog čega Tužilaštvo BiH, protivno odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH, ni nakon deset mjeseci nije donijelo naredbu o pokretanju istrage u predmetu visoke korupcije, niti je postupajući tužilac donio naredbu o nesprovođenju istrage i o tome obavijestio podnosioca krivične prijave? Riječ je o krivičnoj prijavi koju sam podnio Tužilaštvu BiH 3. oktobra 2024. godine protiv članova UO UIO. Potrebno je da mi dostavite ime i prezime postupajućeg tužioca kako bih protiv njega podnio pritužbu Uredu disciplinskog tužioca - naveo je Mehmedović u pitanju upućenom Tužilaštvu BiH.

Kako tvrdi, na njegovo dopunsko poslaničko pitanje od 28. maja ove godine dostavljen mu je 25. juna odgovor glavnog tužioca Milanka Kajganića u kojem ga obavještava da postupajući tužilac radi provjere navoda iz krivične prijave.

- Nevjerovatno je da Tužilaštvo BiH ni nakon 10 mjeseci nije donijelo naredbu o pokretanju istrage u ovom predmetu visoke korupcije niti je postupajući tužilac eventualno donio naredbu o nesprovodenju istrage i o tome obavijestio podnosioca krivične prijave. Smatram da se radi o gruboj povredi službene dužnosti postupajućeg tužioca i protiv njega ću podnijeti pritužbu Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine - najavio je Mehmedović.

Tvrdi da je u krivičnoj prijavi naveo da postoje osnovi sumnje da su članovi UO UIO izvršili zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja Krivičnog zakona BiH na način da su FBiH oštetili za oko 370 miliona KM.

Šteta po FBiH

- Postoje dva osnova zahvaljujući kojima sam došao do brojke iz moje prijave. Prvo, Upravni odbor UIO nije donio odluku o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda sa jedinstvenog računa za četiri prethodna kvartala, iako je bio dužan prema relevantnim zakonima i pravilniku. U prethodnih 12 mjeseci primjenjuje se Odluka iz septembra 2023. godine, a koja se odnosi na period juli – septembar 2023. godine - naveo je tada Mehmedović.

Prema toj odluci, dodao je Mehmedović, Republici Srpskoj pripada 34,4 odsto, Brčko distriktu 3,55 odsto i FBiH 62,05 odsto.

Mehmedović je naglasio da svi relevantni finansijski podaci, uvoz, izvoz i promet na fiskalnim kasama, ukazuju na činjenicu da se raspodjela prihoda od indirektnih poreza koju godinama obavlja Upravni odbor vrši na štetu FBiH i u korist Republike Srpske.