Neustavna izborna komisija RS: Spremni sprovesti referendum uprkos odluci Ustavnog suda BiH

Povodom najave referenduma u bh. entitetu RS, oglasio se predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Narodne skupštine RS (NSRS) Ilija Tamindžija, poručivši da je entitetska izborna komisija (RIK) spremna za njegovo sprovođenje.

On je najavio da bi RIK mogao održati sjednicu već danas ili sutra, nakon što je u petak, 8. avgusta, potvrđeno da komisija RS postoji i da je formirana u skladu s važećim zakonskim propisima. Ovo je potvrđeno na sastanku održanom u Narodnoj skupštini RS-a, kojem su prisustvovali pravni eksperti, kao i predstavnici institucija, uključujući Vladu i predsjednika RS.

Tamindžija je dodao i da ne postoje prepreke za organizaciju referenduma, koji će se sprovesti u skladu sa Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, te da je RIK jedini organ nadležan za njegovu provedbu.

Također, istakao je kako će Kolegij NSRS odrediti datum i dnevni red posebne sjednice Narodne skupštine, koja bi uskoro trebala biti održana. Istovremeno je odbacio tvrdnje da u RS-u ne postoji funkcionalni RIK te naglasio da komisija uredno obavlja svoj mandat i prima naknadu za svoj rad.

- Građani imaju pravo da se izjasne o svim pitanjima, pa tako i o statusu predsjednika RS - poručio je Tamindžija.

Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine krajem aprila donio je privremenu odluku kojom je suspendovao Izborni zakon RS, zbog prijetnje ustavnom poretku, dok se ne donese konačna odluka. Sud je u obrazloženju istakao da osporeni zakon reguliše pitanja već pokrivena Izbornim zakonom BiH, te da se nadležnosti Centralne izborne komisije BiH nepravilno prenose na Republičku izbornu komisiju RS, uz ukidanje određenih odredbi Izbornog zakona BiH.