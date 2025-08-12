Dok svi s razlogom komentarišu "nerealni budžet KS", dugogodišnji budžet-lija se bavi šibicarenjem i tzv. visokom politikom

Dino Konaković, koji je u ime SDA bio premijer Kantona Sarajevo, a kasnije i predsjednik Skupštine Kantona, koji je poznat po komentarima na sve i svašta, već danima šuti o katastrofi s kantonalnim budžetom.

Šibicarski trik da lobistički i nepotistički krči resurse, ali da se javno predstavlja kao navodni državni nivo vlasti, potpuno je ogoljen.

Dok svi s razlogom komentarišu užasan budžet Kantona Sarajevo, Konaković se shodno svom stilu pravi budala.

Ponovno objavljivanje opozicionih podataka gdje su sve nesuvislo gurnute pare - iako se znalo da budžet nije realan - pokazuje kako su se krojili truhli kompromisi jaranskog upravljanja.

Čovjek koji je pravi vladar Kantona duže od deset godina i koji kontrolira i kantonalne firme i nabavke, mudro šuti i kao miš gleda da frka prođe.

I, odista, skoro pa da su se zaboravile afere s uhapšenim ministrima, sramotno prljavom i neurednom prijestonicom, najezdom glodara, krminalnim dijeljenjem 600.000 KM odabranim jaranima i hodžaagitatorima NiP-a, ali je to samo pogrešan utisak samoumišljenih vladara.

Da se ne govori o neviđenom paradoksu da dok se masovno imenuju jarani - profesori fizičkog vaspitanja na važne pozicije - sport u Sarajevu potpuno propada. Nisu u pitanju samo nekada na jugoslavenskom planu prejaki fudbalski klubovi Sarajevo i Željezničar koji kaskaju za ruralnim klubovima iz RS i Hercegovine, nego i drugi kolektivni i individualni sportovi.

Kolut naprijed, tri koluta nazad političar, već mjesecima čačka po Dodiku, Čoviću i drugim političarima iz Federacije u namjeri da se inaugurira kao visokopozicionirani branitelj BiH.

Ali, osim želje da poništi pitanje iz kojih stvarnih interesa je poklonio 100 miliona KM Dodikovom kumu (za što je jedino od Bošnjaka u Vijeću ministara on glasao), jasno je da hudi Konaković jedino neće da čačka u pogrešan budžet koji je praktično izdiktirao nejakom premijeru Uku i ministru finansija Afanu Kalamujiću.

Da Dino ne može i ne treba pobjeći od svoje odgovornosti za uništeni Kanton Sarajevo, pobrinut će se glasači na izborima iduće godine.

Do tada, slobodni mediji, gdje ne pomažu prijeteći pozivi i poruke, treba da rade da prizemnog šibicara javno podsjećaju na njegovu ličnu odgovornost i poguban način rada.

Za ostalo, kao utjeha građanima, neka pravosuđe radi svoj posao.

Glavno je da višedecenijska budžet-lija više ne računa da ga laprdanje može sakriti pred građanima koji su mnogo inteligentniji od njega!