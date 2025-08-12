Tim GSS-a oči u oči sa medvjedom: Nenad Ikonić za "Avaz" otkrio kako mu je prišao na dva i po metra

Naime, zanimljivo je to da je načelnik GSS-a RS Nenad Ikonić medvjedu prišao na dva i po metra, te ga je tom prilikom i snimio.

Ekipa Gorske službe spašavanja RS iz Foče tokom potrage za jednom djevojkom na području Trnovačkog jezera susrela se sa medvjedom oči u oči.

U potrazi za djevojkom koja se jučer ujutro izgubila na putu prema Trnovačkom jezeru, tim GSS-a RS iz Foče naišao je na medvjeda, a Nenad Ikonić, načelnik GSS-a RS-a prišao mu je na dva i po metra, a na videosnimku koji je napravio se vidi kako medvjed posmatra ekipu, a potom odlazi.

- Jučer smo imali jednu malu intervenciju. Nacionalni park je strašno bogat. Mislim mogu da kažem da se Nacionalni park može pohvaliti sa tom populacijom te krupne divljači. Medvjeda ima dosta i to je svakodnevnica naša, ne samo naša, nego svih ljudi koji prolaze kroz Nacionalni park, koji šetaju prema Trnavačkom jezeru – kazao je Ikonić za portal „Avaza“:

Napad medvjeda

Dodao je da ranije bilo slučajeva kod nas da medvjed napadne ljudsko biće, izuzev onog slučaja prošle godine kada je lovac napadnut, u Plužinama. Posljednjih 50 do 70 godina, kako kaže Ikonić, medvjed nije napao ljude.

Sa Ikonićem je u tom momentu na terenu bila petočlana ekipa spasilaca.

- Vraćali smo se sa Prijevora i negdje ujutru oko pola sedam smo naišli na njega. Nije pokušao da nas napadne. Samo treba držati to bezbjedonosno rastojanje. Mora se o tome voditi računati, da ne ugroziš njegov prostor – izjavio je Ikonić.

Ne treba mu prilaziti

Istakao je da je medvjedu prišao malo bliže nego što treba. Dodao je da se medvjedu ne treba prilazi, jer on ima svoj prostor.

- Ne treba se praviti mrtav. Ako ga vidite, samo stanite, naravno. On će otići. Treba uvijek praviti buku neku i šta je najveći problem kod nas što se tiče kampera, ostavljaju hranu. Meso ostavljaju blizu šatora i onda on to nanjuši i dođe. On samo može da reaguje u strahu ili baš ako je mu je život ugrožen ili ako čuva mladunce. Ako dođete blizu njegovog brloga, tad su najopasniji. A ovako mi dolazimo u njegovo stanište, a ne on u naše – istakao je Ikonić.

