Narodni front o Stanivukoviću: "Kralj društvenih mreža se vraća na opozicionu priču"

Narodni front se oglasio saopćenjem nakon što je predsjednik PDP-a Draško Stanivuković u razgovoru za BN TV iznio nešto drugačiji stav po pitanju aktuelne situacije vezane za presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

- Iz jutrošnjeg gostovanja Draška Stanivukovića jasno je da ponovo pokušava da zaokreće kurs i da pokušava da se vrati na opozicionu priču. I to nije ništa čudno, jer će kralj društvenih mreža uraditi bilo šta da bi bio popularan, pa tako i mijenjati političke stavove iz sata u sat – navode iz Narodnog fronta u saopćenju.

Navode da „samo što je ovog puta u zabludi“. Istakli su da ljudi nisu i neće zaboraviti kako je zdušno branio Dodika i bio grlatiji i od Anje Ljubojević i Srđana Mazalice, te kopirao tog svog ideološkog vođu čak i pokretima i izjavama poput onih da je „političko Sarajevo protiv postojanja Republike Srpske“.

- Stanivuković zaboravlja da je prije samo nekoliko mjeseci sa predstavnicima federalne Trojke sjedio na sjednici PIK-a te dogovarao promjenu vlasti na bh. nivou pa je nejasno koji Draško Stanivuković je stvarni - onaj koji sjedi na PIK-u ili onaj kroz kojeg govori Dodik. Relativno mlad, a već iskusan u političkoj prevrtljivosti, danas kaže jedno, a sutra drugo, a što je već viđeno kod Milorada Dodika i svaka kopija je samo kopija – poručeno je u saopćenju.

Nedosljednost u njegovim izjavama i kontradiktornost ogleda se i u činjenicu da zastupa stab da ne treba učestvovati na eventualnim prijevremenim izborima, dok u istoj izjavi predlaže profil zajedničkog kandidata svih stranaka, navodi se u saopćenju.

- Ono što je iz svega ovoga u potpunosti jasno jeste da je Stanivuković shvatio da su ga opozicioni birači prepoznali kao ubačeni element u opoziciju, a da, sa druge strane, promjenom retorike nije pridobio ni Dodikove glasače, pa sad pokušava na silu da se vrati u opoziciju. Razapet između svog bivšeg opozicionog djelovanja i Milorada Dodika, Stanivuković izgleda potpuno dezorijentisano. U svakom slučaju, za nas u Narodnom frontu neko sa stavovima identičnim Dodiku ne može biti kredibilan partner, pogotovo jer ni sam ne zna šta hoće. Ipak je politička dosljednost misaona imenica za Draška Stanivukovića. Predlažemo mu da se prije svojih javnih nastupa prvo dogovori sam sa sobom šta želi da kaže, pa da onda stane pred kamere – istakli su u saopćenju.