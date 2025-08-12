POVEĆANA POTROŠNJA

Elektroprivreda BiH ima dovoljne količine električne energije i uredno snabdijeva kupce

Visoke temperature su, primorale građane da koriste razne rashladne uređaje, a mnoga domaćinstva koja imaju klima-uređaje ne gase ih ni noću

Zabilježeno povećanje potrošnje električne energije. Platforma X

FENA

12.8.2025

Ekstremno visoke temperature koje su ovih dana zahvatile i našu zemlju primorale su građane da se rashlađuju na razne načine, pa domaće elektroprivrede bilježe veću potrošnju električne energije.

Tim povodom, u Elektroprivredi BiH, Agenciji FENA je rečeno da je zabilježeno povećanje potrošnje električne energije koje je svojstveno ljetnom periodu, ali da je situacija stabilna.

- Ništa što bi ugrozilo stabilnost. Elektroprivreda BiH ima dovoljne količine električne energije i uredno snabdijeva kupce – istakli su.

Visoke temperature su, naime, primorale građane da koriste razne rashladne uređaje, a mnoga domaćinstva koja imaju klima-uređaje čak ih ni noću ne gase.

# STRUJA
# ELEKTROPRIVREDA BIH
# BIH
