Upozorenje ministru Konakoviću: "Kada neka zemlja prijeti našoj državi 'ukrajinskim scenarijem' – potrebna je institucionalna i diplomatska reakcija"

Međutim na novinarsko pitanje zašto je izostala zvanična reakcija na prijetnje iz Ruske ambasade, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao da nije kontaktirao ruskog ambasadora u BiH nakon što je ova zemlja zaprijetila BiH "kijevskim scenarijem".

S druge strane, Konaković je dodao kako je “reakcija institucija bila bolja nego ranije, ne kažem da je idealna, ali Dodik je po prvi put u ćošku, u kojem sada smatramo opasnim njegovi dalje djelovanje. Razmijenili smo informacije o otvorenim prijetnjama iz Ruske Federacije koji su prijetili čak i nestankom BIH”.

Također da je kriza u kojoj se nalazimo “izvanredna prilika da se napravi odlučan korak prema EU, ali i snažna poruka HDZ-u da donesu odluku da li su za EU put i stabilnu BIH i da li će poštovati odluke institucija BiH. Postigli smo visok stepen slaganja sa predstavnicima EU, evropskih zemalja”.

Podsjećamo, jučer su zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sabina Ćudić (Naša stranka) i lider Naroda i Pravde, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković održali konferenciju za medije u kojoj je Ćudić poručila da su ambasadorima rekli, ali poručuju i građanima BiH, da se pred RS nalazi najlakša odluka u historiji, a to je da li birati evropski put BIH ili skakati u ambis za osobom koja je bivši zvaničnik ove države.

Lideri stranaka Trojke (SDP, Narod i Pravda i Naše stranka) u Sarajevu su se jučer sastali sa ambasadorima zemalja Kvinte (SAD, Njemačka, Francuska, Velika Britanija i Italija) nakon posljednjih istupa i prijetnji Ambasade Rusije u BiH na presudu Miloradu Dodiku.

Za “Slobodnu Bosnu” o ovom pitanju, odnosno izostanku zvanične reakcije govorili su Nezir Pivić premijer Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) i Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i član Demokratske fronte (DF).

"Država ne može braniti lajkovima i statusima"

Nezir Pivić kaže da institucije Bosne i Hercegovine nisu reagovale na otvorene prijetnje Ruske Federacije zato što ih trenutno vode ljudi koji ne znaju – ili ne smiju – raditi svoj posao.

- Kada neka zemlja prijeti našoj državi "ukrajinskim scenarijem", a stanje naziva "tačkom bez povratka", to nije trenutak za status na Facebooku, nego za ozbiljnu, institucionalnu i diplomatsku reakciju - kaže Pivić, te dodaje:

- Ministar vanjskih poslova je prvi koji je trebao pozvati ambasadora Rusije na razgovor, uputiti protestnu notu i jasno artikulisati stav države BiH. Umjesto toga, on novinarima odgovara da "nije kontaktirao ambasadora" – kao da se radi o neobaveznom ručku, a ne o jednoj od najopasnijih prijetnji suverenitetu BiH u postdejtonskom periodu.”

Prije nekoliko dana, tačnije 7. avgusta nakon odluke CIK-a BiH, iz Ruske ambasade u našoj zemlji su poručili da “Bosna i Hercegovina ne može dozvoliti sebi da napravi historijsku grešku".

- Zar su ovdje zapravo zaboravili o njenoj reputaciji 'evropskog bureta baruta' u slijepoj i bijesnoj težnji da se tuđim rukama uništi najizrazitija ličnost zemlje, umjesto toga da se napokon počinje dijalog s njom o budućnosti? Jer na kocki nije samo mjesto Bosne i Hercegovine u 'demokratskoj evropskoj porodici', a zapravo tegli pauka i zmija. Na kocki je zaista postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države. Upravo zato oni, od kojih zavisi razvoj situacije, treba da ohlade usijane glave, odbace vanjski diktat kako ne bi postali slični kijevskoj hunti, koja se pretvorila u instrument tuđe volje. Neophodno je da se situacija koja se formira, pogleda mudro, da se uzmu u obzir osnovni principi međunarodnog prava, da se smanji nivo napetosti - naveli su iz Ambasade Rusije u BiH.

Premijer ZDK-a dalje kaže da se država ne može braniti lajkovima i statusima, te da šef bh. diplomatije nije dorastao funkciji koju obavlja.

- Od ministra vanjskih poslova se očekuje znanje, hrabrost i odlučnost – a ne Facebook patriotizam. Nažalost, gospodin Dino Konaković već duže vrijeme pokazuje da nije dorastao funkciji koju obavlja. Diplomatsko iskustvo mu je ravno nuli, a konkretne rezultate njegovog djelovanja ni nakon skoro dvije godine niko ne može nabrojati. Trojka, čiji je on istaknuti predstavnik, pokazala je nevjerovatnu političku nemoć – prepustili su ključne državne institucije u ruke onih koji direktno rade protiv interesa BiH. Bahato ponašanje Dodika i Čovića je njihova politička ostavština - ističe sagovornik.

Kao neko ko je bio zamjenik ministra pravde u državnom Vijeću ministara, Pivić kaže da nikada nije bilo gore.

- Institucije su danas paralizovane, a država nezaštićena – jer oni koji su preuzeli odgovornost za vođenje BiH nemaju ni kapacitet, ni znanje, ni hrabrost da je odbrane kada je to najpotrebnije - dodao je Pivić.

"Zabrinjava izostanak reakcije državnih institucija na otvoreno prizivanje 'ukrajinskog scenarija' i nestankom BiH"

Miru Lazovića zabrinjavanja izostanak reakcije državnih institucija na otvoreno prizivanje "ukrajinskog scenarija" i nestankom BiH.

- Koliko god javne prijetnje ambasadora Rusije, i njegove prijetnje BiH , traže adekvatan odgovor toliko zabrinjava izostanak reakcije državnih institucija na otvoreno prizivanje "ukrajinskog scenarija" i nestankom BiH. Ovo nije prvi put da ambasador Rusije otvoreno podržava rušilačku politiku Milorada Dodika prema BiH. Bez obzira što Rusija ne igra važnu ulogu u BiH, jer je dobrovoljno napustila članstvo u OHR-u, mislim da je Trojka trebala održati hitan sastanak sa ruskim ambasadorom i upozoriti ga da će pokrenuti proceduru prema Predsjedništvu BIH da se razmotri njegov diplomatski status u BiH sa mogučnošću da se proglasi ‘ personom non grata’ - kaže Lazović, te dodaje:

- Po meni, to je bio prioritetan potez, a tek onda održati sastanak sa članicama Kvinte. Prije nego što se traži pomoć od međunarodne zajednice naše državne institucije i političke partije na vlasti moraju pokazati sposobnost da se adekvatno suprostave napadima na BiH, bez obzira od koga ti napadi dolazili.”

Lazovića čudi da Konaković nije imao kontakt sa ruskim ambasadorom nakon ovih prijetnji.

- Čudi me da ministar Konaković nije imao kontakt sa ruskim ambasadorom gosp. Igorom Kalabuhovim jer njegova otvorena prijetnja našoj državi tražila je direktnu i oštru reakciju iz MVP BiH - zaključio je Lazović.