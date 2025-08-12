Crnadak: Dodik je priznao presudu plaćanjem 36.500 KM

Poslanik opozicionog PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak reagovao je na odluku predsjednika RS-a Milorada Dodika, pravosnažno osuđenog, da umjesto izdržavanja zatvorske kazne uplati novčani iznos.

Crnadak je naglasio da je plaćanjem 36.500 KM Dodik faktički potvrdio prihvatanje presude.

- Svi koji se zalažu za eskalaciju, bojkot i nasilnu zabranu prijevremenih predsjedničkih izbora, kao odgovor na presudu, neka se jave - poručio je Crnadak.

Prema presudi, svaki dan zatvora koji je Dodik trebao odslužiti mogao je otkupiti za 100 KM. Osim zatvorske kazne, izrečena mu je i zabrana političkog djelovanja u trajanju od šest godina.

Upravo zbog ovog dijela presude, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) oduzela mu je mandat predsjednika Republike Srpske.



