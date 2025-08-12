Zbog održavanja SFF-a brojne izmjene saobraćaja: Poznato i u kojim ulicama

Udruženju građana i umjetnika "Obala Art Centar" Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulicama Branilaca Sarajeva, Zelenih beretki, Ćemaluša, Ćumurija, Radićeva i Franca Lehara.

Zbog održavanja manifestacije "Sarajevo Film Festival 2025" doći će do izmjena u vremenu od 15. do 22. avgusta 2025. godine, kao i svečanog prijema povodom otvaranja SFF-a.

Privremena izmjena režima saobraćaja primjenjivat će se:

- u ulici Zelenih beretki (od raskrsnice s ulicom Ćumurija do raskrsnice s ulicom Gimnazijska) i u ulici Branilaca Sarajeva (od raskrsnice s ulicom Gimnazijska do raskrsnice s ulicom Kulovića) od 15. do 22. avgusta 2025. godine od 17:00 do 02:00 i 23.08.2025. godine od pomoći do dva sata

- u ulici Radićeva, od ulice Obala Kulina bana do ulice Branilaca Sarajevo, od 15. do 22. avgusta 2025. godine u vremenskom periodu od 17:00 do 02:00 i 23. avgusta 2025. godine od pomoći do dva sata.

Također će doći do potpune obustave saobraćaja u ulici Franca Lehara, u dijelu od naplatne kućice za parking Tibra, do skretanja lijevo prema ulazu u hotel Holiday od 14. do 23.8.2025. godine tokom 24 sata.

Obustava saobraćaja u navedenom vremenu ne odnosi se na vidljivo označena i/ili najavljena vozila organizatora i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kao i na stanare i vlasnike privrednih objekata u pojasu saobraćajnice.

U navedenom periodu, u ulicama Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva, ograničava se brzina kretanja svih motornih vozila na 10 km/sat.

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja i raskrsnicama na kojima se saobraćaj usmjerava u alternativne pravce vršit će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.

Za vrijeme odobrene izmjene režima saobraćaja bit će zabranjeno parkiranje u ulicama Branilaca Sarajeva i Zelenih beretki kompletnom dužinom saobraćajnica.

Alternativni pravci kretanja na dijelu potpune obustave saobraćaja su saobraćajnice koje se ukrštaju s dionicama trase kretanja učesnika.

- Vršit će se povremena propuštanja ranije parkiranih vozila radi izlaza prema alternativnim pravcima kretanja sa svih parking površina čiji su priključci u spoju s ulicama u kojima je na snazi izmijenjeni režim saobraćaja.

Taksi štand u ulici Branilaca Sarajeva u neposrednoj blizini Narodnog pozorišta Sarajevo za vrijeme izmjene režima saobraćaja bit će izmješten na prvi susjedni koji nisu u zoni obuhvata privremeno ograničenog saobraćaja.

- Radi obezbjeđenja funkcionalnog i bezbjednog odvijanja saobraćaja, u odobrenom periodu, potrebno je izvršiti i privremeno izmještanje terminala Dom Armije kao i obezbijediti prisustvo nadležne službe svih operatera JGPP, koji će vršiti izmjenu režima linijskog javnog gradskog prijevoza u skladu s ovim rješenjem. Također, potrebno je taksi štand u ulici Zelenih beretki premjestiti na prvi susjedni taksi štand koji nije obuhvaćen privremenom izmjenom režima saobraćaja. Putem sredstava javnog informisanja obavezno je izvijestiti javnost o privremenoj obustavi saobraćaja. Istekom razloga za privremenu obustavu saobraćaja, organizator manifestacije je dužan ukloniti potrebne rekvizite za održavanje manifestacije, te dovesti saobraćajnice u prethodno stanje - precizirano je u Rješenju Ministarstva o davanju saglasnosti na privremenu obustavu saobraćaja.