Politička analitičarka Tanja Topić o izvještaju State Departmenta: Svima kojima je stalo do ljudskih prava ovo je "šamarčina"

Naći će oni ugao iz kojeg će to spinovati prema javnosti, kazala je

Piše: Alen Bajramovic

13.8.2025

Američki State Department kasno sinoć objavio je Izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu u kojem, osim Milorada Dodika u negativnom kontekstu pominje i predsjednika Naroda i pravde i ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. 

U izvještaju se aktuelnu vlast predvođenu SNSD-om, Trojkom i HDZ-om BiH optužuje za pritiske na medije, a izdvaja se događaj iz februara kada je Udruženje BH novinari osudilo izjave Konakovića, koji je na konferenciji za medije sugerirao da bi FTV i BHRT mogli riješiti svoje dugoročne finansijske probleme ako bi menadžment emitera “radio prema diktatu“ politika vladajuće koalicije.

- Nevladine organizacije koje prate slobodu medija ocijenile su ovu izjavu kao priznanje namjere za političko utjecanje na medijsko okruženje. !Free Media Help Line“ registrirao je ovo kao slučaj političkog pritiska na medije - ističe se u Izvještaju State departmenta.

Politička analitičarka Tanja Topić smatra da ovakve kvalifikacije za osobe koje se pominju u izvještaju State Departmenta vjerovatno nemaju posebnu važnost.

- Naći će oni ugao iz kojeg će to spinovati prema javnosti. Biće to "ostaci Bajdenove administracije", jer nekima od pomenutih ljudska prava ništa ne znače. Međutim, svim ostalim ljudima, kojima je stalo do vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, ovo jeste "šamarčina" i ujedno pokazatelj nemoći u borbi protiv kršitelja jer oni igraju na kartu moći. Za treće je ovo alarm, ali i šok da se i unatoč silnim uloženim novcima u lobiranje slika o "lošim momcima" nije promijenila ni u očima nove administracije - kazala je Topić za Avaz.

