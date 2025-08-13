Potvrđena optužnica za napad na ekipu CIN-a u Brčkom

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BiH) potvrdio je optužnicu protiv Goje Bogičević iz Brčkog zbog napada na novinarku i snimatelja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) u Brčko distriktu BiH.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH optužilo je Bogičević da je nanijela lakše tjelesne povrede te oštetila stvari novinarke i snimatelja CIN-a. Napad se desio krajem februara ove godine dok su snimali kadrove za priču, piše CIN.

Snimatelj je lakše povrijeđen, a napadači su pušteni nakon davanja iskaza policiji.

- Odmah po prvim saznanjima o ovom događaju Policija Brčko distrikta BiH pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH poduzela je hitne istražne radnje - saopćili su iz Tužilaštva.

Novinari su radili na istraživanju o brčanskom političaru i biznismenu Zoranu Kokanoviću, vlasniku stambenih, poslovnih objekata i kladionica koje su ovom prilikom snimali u brčanskom naselju Ilićka.

Tokom snimanja je iz zgrade izašla grupa ljudi u kojoj su bili članovi porodice Bogičević i uz povike zabranjivali snimanje njihovog objekta. Iako su se novinari predstavili i pokušali objasniti šta snimaju i zbog čega te da to čine sa javne površine, Bogičevići nisu htjeli razgovarati, već su ih fizički napali.