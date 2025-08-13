Savjet Mjesne zajednice Širokača o Uku: "Premijeru, nemojte fejsbučiti na poslu, nego uhvatite se posla koji je u vašoj avliji!"

U prethodnim danima svjedočili smo požaru koji je zadesio Crnu Goru, a povodom kojeg je Vlada Kantona Sarajevo, na čelu s premijerom Nihadom Ukom, uputila pismo ambasadoru Crne Gore u BiH izražavajući žaljenje zbog teške situacije te ponudila pomoć. Vlada KS je, u sklopu mehanizma međunarodne pomoći, stavila na raspolaganje vatrogasne jedinice, opremu i mehanizaciju za saniranje posljedica požara u Crnoj Gori.

- Stanovnici MZ Širokača pitaju se: zašto premijer KS i nadležne institucije nisu pokrenuli potpunu i hitnu sanaciju klizišta na lokalitetu Curine njive, nego su urađene samo tzv. „hitne mjere“ koje se pokazale neadekvatnim? Nakon završetka tih mjera, na području ulica Ablakovina i Ablakovina Čikma došlo je do pucanja stambenih jedinica, čime je dodatno ugrožena sigurnost naših sugrađana.

Dok građani općine Stari Grad, a posebno stanovnici MZ Širokača, već godinu dana čekaju potpunu sanaciju klizišta koje im ugrožava domove i živote, Vlada KS pruža pomoć van granica BiH, a domaći problem ostaje neriješen.

Pozivamo Vladu Kantona Sarajevo, Općinu Stari Grad Sarajevo, Vladu Federacije BiH, Općinu Istočni Stari Grad, Civilne zaštite KS i FBiH, kao i Republičku civilnu zaštitu, da bez odlaganja ubrzaju proceduru i započnu kompletnu sanaciju klizišta na Curinim njivama – prije nego što bude kasno.

Dolaskom jeseni i zime, povećava se rizik od novih padavina i snijega, što može izazvati dodatno pomjeranje tla. Mnogi stanovnici MZ Širokača nisu izmješteni iz svojih domova i svakodnevno žive u strahu.

Savjet MZ Širokača je više puta upozoravao nadležne institucije na potrebu hitnog djelovanja, kako bi se spriječile daljnje štete na objektima i ugrožavanje života stanovnika. Stoji u saopćenju Savjeta MZ Širokača

- Svjesni smo ozbiljnosti situacije i izazova s kojima se suočavate. Naša spremnost da pomognemo proizlazi iz dugogodišnjih dobrih i prijateljskih odnosa koje njegujemo s Crnom Gorom. Kanton Sarajevo, u sklopu mehanizma međunarodne pomoći, stavio je na raspolaganje svoje vatrogasne jedinice i vatrogasnu opremu za podršku u gašenju požara i saniranju posljedica - rekao je Uk.

Premijeru, nemojte fejsbučiti na poslu, nego uhvatite se posla koji je u vašoj avliji.

Savjet MZ Širokača stoji na raspolaganju svim nadležnim organima za koordinaciju i realizaciju hitne sanacije klizišta - navodi se u saopćenju građana Širokače.