Helez: "Odobrio sam korištenje helikoptera Oružanih snaga za gašenje požara u Crnoj Gori"

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, oglasio se na svom Facebook profilu prilikom čega je saopćio da je odobrio angažman helikoptera Oružanih snaga BiH na gašenju požara u Crnoj Gori.

Također, izjavio je saučešće porodici vojnika koji je jučer stradao prilikom prevrtanja cisterne s vodom.

- U skladu sa zakonima i propisima države Bosne i Hercegovine odobrio sam angažman helikoptera Oružanih snaga BiH na gašenju požara u prijateljskoj državi, Crnoj Gori.

Požari u Crnoj Gori haraju danima. Nažalost, pripadnik Vojske Crne Gore je poginuo u borbi s vatrenom stihijom, povrijeđeno je više vatrogasaca i pričinjena je značajna materijalna šteta građanima i zajednicama - piše u objavi.