Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MINISTAR ODBRANE

Helez: "Odobrio sam korištenje helikoptera Oružanih snaga za gašenje požara u Crnoj Gori"

Nažalost, pripadnik Vojske Crne Gore je poginuo u borbi s vatrenom stihijom, kazao je

Helikopter OS BiH. Facebook

Dž. R.

13.8.2025

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, oglasio se na svom Facebook profilu prilikom čega je saopćio da je odobrio angažman helikoptera Oružanih snaga BiH na gašenju požara u Crnoj Gori.

Također, izjavio je saučešće porodici vojnika koji je jučer stradao prilikom prevrtanja cisterne s vodom.

- U skladu sa zakonima i propisima države Bosne i Hercegovine odobrio sam angažman helikoptera Oružanih snaga BiH na gašenju požara u prijateljskoj državi, Crnoj Gori.

Požari u Crnoj Gori haraju danima. Nažalost, pripadnik Vojske Crne Gore je poginuo u borbi s vatrenom stihijom, povrijeđeno je više vatrogasaca i pričinjena je značajna materijalna šteta građanima i zajednicama - piše u objavi.

- Porodici i prijateljima mladog vojnika koji je nesebično i hrabro stao na prvu liniju odbrane života i imovine svojih sugrađana, upućujem najiskrenije saučešće.

Nadam se da će angažman helikoptera Oružanih snaga BiH pomoći da se sačuvaju životi i imovina građa Crne Gore te požar stavi pod kontrolu - poručio je Helez.

# HELIKOPTER
# POŽAR
# CRNA GORA
# ORUŽANE SNAGE
# ZUKAN HELEZ
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.