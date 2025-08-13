Agencija za javne nabavke: Zaustavit ćemo krađu javnog novca

Agencija za javne nabavke obavještava javnost da od trenutka kada je ova institucija zajedno sa Tužilaštvom BiH podržala izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH ne prestaju pokušaji diskreditacije institucije i pokušaji zaustavljanja zakona iz različitih interesnih krugova.

Agencija još jednom daje punu podršku izmjenama Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BIH koje je usvojio Predstavnički dom Parlamenta BIH, a o kojima se treba izjasniti Dom naroda, naglašavajući da je krajnje vrijeme da oni koji godinama bez sankcija krše Zakon o javnim nabavkama i pune vlastite džepove budu adekvatno kažnjeni, uključujući predviđene zatvorske kazne što do sada nije bio slučaj. Zloupotrebe javnih nabavki i razni mešetari koji se „bave“ javnim nabavkama kako u javnim institucijama, tako i privatnim kompanijama i javnom prostoru, ali i u samim institucijama u čijoj nadležnosti su javne nabavke, rak rana su našeg društva kojoj se svi zajedno trebamo suprotstaviti.

Agencija takođe obavještava javnost da smo pružili punu saradnju Tužilaštvu BiH u aktivnostima koje provode u istragama kršenja zakona i različitih nedozvoljenih aktivnosti koje su se provodile i koje se provode od strane različitih aktera, uključujući i one iz državnih institucija, pa i same Agencije za javne nabavke.

Posebnu zabrinutost izazivaju pokušaji umanjivanja ili osporavanja odgovornosti subjekata u sistemu koji krše Zakon o javnim nabavkama. Takvi pristupi ne samo da ugrožavaju pravnu sigurnost i transparentnost, već otvaraju prostor za zloupotrebe koje nanose štetu javnom interesu i integritetu sistema. Agencija snažno podržava ulogu nezavisnih revizorskih tijela kao ključnih čuvara zakonitosti i transparentnosti, te kontinuirano promoviše i radi na stručnoj edukaciju i profesionalizaciju svih učesnika u procesu javnih nabavki.

Pozivamo sve aktere u sistemu da u javnim nastupima djeluju odgovorno i profesionalno, te da zajedničkim djelovanjem doprinesu jačanju integriteta sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a ne njegovm potkopavanju.

Agencija će i ubuduće djelovati transparentno, odlučno i u skladu sa zakonom, štiteći javni interes i pravnu sigurnost u oblasti javnih nabavki. Nastavićemo otvoreno govoriti o pokušajima zadržavanja trenutnog stanja u kojem se nekažnjeno zloupotrebljava javni novac, pravnim i fizičkim licima koja su uključena u te aktivnosti, njihovim vezama, stručnosti, ranijim “rezultatima” rada i svemu drugom što može pomoći razobličavanju pojedinaca i grupa u cilju spriječavanja krađe javnog novca i zloupotreba zakona - navodi se u saopćenju.