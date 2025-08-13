Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAOPĆENJE

Agencija za javne nabavke: Zaustavit ćemo krađu javnog novca

Agencija takođe obavještava javnost da smo pružili punu saradnju Tužilaštvu BiH u aktivnostima koje provode

Agencija za javne nabavke. Avaz

E. T.

13.8.2025

Agencija za javne nabavke obavještava javnost da od trenutka kada je ova institucija zajedno sa Tužilaštvom BiH podržala izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH ne prestaju pokušaji diskreditacije institucije i pokušaji zaustavljanja zakona iz različitih interesnih krugova.

Agencija još jednom daje punu podršku izmjenama Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BIH koje je usvojio Predstavnički dom Parlamenta BIH, a o kojima se treba izjasniti Dom naroda, naglašavajući da je krajnje vrijeme da oni koji godinama bez sankcija krše Zakon o javnim nabavkama i pune vlastite džepove budu adekvatno kažnjeni, uključujući predviđene zatvorske kazne što do sada nije bio slučaj. Zloupotrebe javnih nabavki i razni mešetari koji se „bave“ javnim nabavkama kako u javnim institucijama, tako i privatnim kompanijama i javnom prostoru, ali i u samim institucijama u čijoj nadležnosti su javne nabavke, rak rana su našeg društva kojoj se svi zajedno trebamo suprotstaviti.

Agencija takođe obavještava javnost da smo pružili punu saradnju Tužilaštvu BiH u aktivnostima koje provode u istragama kršenja zakona i različitih nedozvoljenih aktivnosti koje su se provodile i koje se provode od strane različitih aktera, uključujući i one iz državnih institucija, pa i same Agencije za javne nabavke.

Posebnu zabrinutost izazivaju pokušaji umanjivanja ili osporavanja odgovornosti subjekata u sistemu koji krše Zakon o javnim nabavkama. Takvi pristupi ne samo da ugrožavaju pravnu sigurnost i transparentnost, već otvaraju prostor za zloupotrebe koje nanose štetu javnom interesu i integritetu sistema. Agencija snažno podržava ulogu nezavisnih revizorskih tijela kao ključnih čuvara zakonitosti i transparentnosti, te kontinuirano promoviše i radi na stručnoj edukaciju i profesionalizaciju svih učesnika u procesu javnih nabavki.

Pozivamo sve aktere u sistemu da u javnim nastupima djeluju odgovorno i profesionalno, te da zajedničkim djelovanjem doprinesu jačanju integriteta sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a ne njegovm potkopavanju.

Agencija će i ubuduće djelovati transparentno, odlučno i u skladu sa zakonom, štiteći javni interes i pravnu sigurnost u oblasti javnih nabavki. Nastavićemo otvoreno govoriti o pokušajima zadržavanja trenutnog stanja u kojem se nekažnjeno zloupotrebljava javni novac, pravnim i fizičkim licima koja su uključena u te aktivnosti, njihovim vezama, stručnosti, ranijim “rezultatima” rada i svemu drugom što može pomoći razobličavanju pojedinaca i grupa u cilju spriječavanja krađe javnog novca i zloupotreba zakona - navodi se u saopćenju. 

# AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BIH
# TUŽILAŠTVO BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.