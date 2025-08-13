Novi ambasador Njemačke u BiH je Alfred Granas: Ovo mu nije prvo iskustvo na ovim prostorima

Alfred Granas (Grannas) je novoimenovani ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH. On je načelniku Odjela za diplomatski protokol Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mirsadu Bešiću, 13. avgusta 2025. godine, uručio kopije akreditivnih pisama.

Posljednje tri godine, Alfred Grannas obavljao je funkciju ambasadora Njemačke u Pakistanu.

Porijeklom iz Rosenheima u Bavarskoj, pridružio se njemačkom Ministarstvu vanjskih poslova 1990. godine nakon značajne pravne karijere.

Diplomirao je pravo i historiju na Univerzitetu u Minhenu, a ambasador Grannas je započeo svoju profesionalnu karijeru kao sudija i okružni tužilac u Bavarskoj prije nego što je prešao u diplomatiju.

Međutim, njegova diplomatska karijera započela je ulogama UNESCO-vog službenika za desk i prvog sekretara u Ambasadi Njemačke u Limi, u Peruu.

Grannasu ovo nije prvo iskustvo u BiH. Ranije je radio i u sklopu OHR-a, podržavajući međunarodne mirovne operacije, a kasnije kao savjetnik za pitanja Vijeća sigurnosti u Stalnoj misiji Njemačke pri Ujedinjenim nacijama u New Yorku.

Od 2018. do 2022. godine obavljao je funkciju ambasadora Njemačke u Norveškoj, jačajući bilateralne odnose Njemačke u Evropi.