OSCE nastavlja podršku MUP-u ZDK, fokus na K9 jedinici

Poseban fokus na sastanku predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) sa delegacijom Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, danas u Zenici, bio je na razvijanju infrastrukture Specijalne policijske jedinice u okviru koje djeluje Jedinica K9 (policijski psi).

Nivo spremnosti

Također, istaknut je visok nivo spremnosti i razvijenosti Specijalne policijske jedinice Uprave policije MUP-a ZDK, kao dobrog primjera organiziranosti ove specifične policijske stukture, saopćeno je iz Odsjeka za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje MUP-a ZDK.

Članove delegacije je primio ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo, a sastanku je prisustvovao i policijski komesar Uprave policije Admir Gazić.

Značaj podrške i pomoći

Ministar Vračo zahvalio je delegaciji Misije OSCE-a u BiH za posjetu te istakao značaj podrške i pomoći koju Misija tokom proteklih godina pruža ovom ministarstvu po pitanju jačanja i profesionalizacije resursa i kapacitet te na polju edukacije policijskih službenika.

Osim toga, ministar je ukazao i na značaj SALW projekta koji Misija OSCE-a u BiH provodi s ciljem podrške našoj državi u ublažavanju sigurnosnih rizika u vezi sa ilegalnim posjedovanjem, zloupotrebom i trgovinom oružjem i municijom.

Kako su potvrdili članovi delegacije, ova posjeta predstavlja nastavak realizacije naznačenog projekta, čija je dosadašnja implementacija jednim zajedničkim angažmanom i saradnjom znatno unaprijedila stanje u oblasti kontrole malog i lakog naoružanja u BiH.