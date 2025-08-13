JAČANJE PODRŠKE

Zamjenik šefa Misije OSCE-a u posjeti Travniku i Busovači: Razgovarano o političkoj situaciji

Fokus stavljen na reformi obrazovanja i promoviranje rodne ravnopravnosti

Foto. Fena

FENA

13.8.2025

U fokusu razgovora zamjenika šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Zahida Movlazada s predsjednikom Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Radojem Vidovićem, premijerom Srednjobosanskog kantona Tahirom Lendom te načelnikom Općine Busovača Asimom Mekićem, između ostalog, bila je politička situacija u ovom kantonu.

Razgovori su obavljeni tokom današnje posjete zamjenika šefa Misije OSCE-a Travniku i Busovači, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.

Aktivnosti prevencija

Fokus razgovora je također stavljen i na odgovor institucija na incidente motivirane predrasudama, krivična djela počinjena iz mržnje, kao i aktivnosti prevencije ovih pojava te rad na reformi obrazovanja i promoviranje rodne ravnopravnosti.

Movlazada je potvrdio spremnost Misije OSCE-a na pružanje podrške inkluzivnom napretku svih zajednica, istaknuvši značaj saradnje između lokalnih vlasti i ostalih aktera.

Inkluzivni dijalog

Zamjenik šefa Misije OSCE-a posjetio je Terenski ured Misije u Travniku, gdje je s osobljem razgovarao o provedbi mandata OSCE-a u Srednjobosanskom kantonu i Zeničko-dobojskom kantonu, s ciljem jačanja podrške Misije institucijama, civilnom društvu i lokalnim zajednicama širom ovih kantona.

Iz Misije OSCE-a u BiH poručili su da ostaju posvećeni promoviranju inkluzivnog dijaloga, zaštiti osnovnih prava i jačanju demokratskih institucija.

# OSCE
# TRAVNIK
# BUSOVAČA
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.