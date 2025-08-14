ODRŽALI SJEDNICU

Narodni front: Opozicija u RS-u mora preuzeti odgovornost, pripremamo odgovor na političku krizu

M. Až.

14.8.2025

Predsjedništvo Narodnog fronta (NF) održalo je sjednicu na kojoj je analiziran dosadašnji rad stranačkih odbora na terenu.

Povodom aktuelne političke situacije, stavovi Predsjedništva Narodnog fronta u vezi s najavljenim referendumom vlasti u entitetu Republika Srpska, pozivom na formiranje vlade nacionalnog jedinstva i potencijalnim prijevremenim izborima ostali su nepromijenjeni.

- Narodni front ostaje dosljedan svojim politikama i idealima te će nastaviti raditi za narod i za bolju i prosperitetniju Republiku Srpsku. Narodni front je ozbiljna, odgovorna, racionalna i patriotski orijentisana alternativa ovoj vlasti - navode u saopćenju.

Predstavnici NF-a poručuju da će ponuditi odgovor na trenutnu političku i pravnu krizu.

- Velika je odgovornost na svim opozicionim strankama u ovom teškom političko-pravnom trenutku za srpski narod i Republiku Srpsku. Konstatovali smo da su dosadašnji stavovi Narodnog fronta bili racionalni, odgovorni i patriotski. Republika Srpska je veća od svakog pojedinca i opstajat će uprkos svim pritiscima i vlasti koja je učinila sve da smanji njen ekonomski potencijal - zaključuju iz Narodnog fronta.

