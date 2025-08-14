Stručnjak za sigurnost Sandi Dizdarević: Zaustavio bih genocid nad Palestincima

Ime i prezime: Sandi Dizdarević.

Datum i mjesto rođenja: 13. februar 1981. godine, Tuzla.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pijem kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vozač autobusa.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prodavač.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.

Najdraža pjesma: „Profesor“, grupe „Smak“.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam TV.

Šta Vas nervira: Licemjerstvo i neznanje u akciji (politika).

Najdraži grad: Onaj u kojem živim - Mostar.

Najbolji poklon koji ste dobili: Novčanik.

Čega se plašite: Neznanja.

S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Žuta.

Ko Vam je uzor: Roditelji.

Najdraži pisac: Dostojevski.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio genocid nad Palestincima.

Omiljeni muzičar ili bend: „Smak“ i „Neverne bebe“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Novi svjetski poredak“ i „Špijunaža“.

Tim za koji navijate: Ne pratim sport.

Omiljena narodna izreka: „Ćutanje je zlato“.

Koje pitanje najviše mrzite: Sugestivna.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Film „Četvrti čovjek“, glumac Nikola Kojo.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Kuba.