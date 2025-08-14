Stručnjak za sigurnost Sandi Dizdarević: Zaustavio bih genocid nad Palestincima

Ime i prezime: Sandi Dizdarević.
Datum i mjesto rođenja: 13. februar 1981. godine, Tuzla.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pijem kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vozač autobusa.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prodavač.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.
Najdraža pjesma: „Profesor“, grupe „Smak“.
Šta gledate na televiziji: Ne gledam TV.
Šta Vas nervira: Licemjerstvo i neznanje u akciji (politika).
Najdraži grad: Onaj u kojem živim - Mostar.
Najbolji poklon koji ste dobili: Novčanik.
Čega se plašite: Neznanja.
S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Žuta.
Ko Vam je uzor: Roditelji.
Najdraži pisac: Dostojevski.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio genocid nad Palestincima.
Omiljeni muzičar ili bend: „Smak“ i „Neverne bebe“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Novi svjetski poredak“ i „Špijunaža“.
Tim za koji navijate: Ne pratim sport.
Omiljena narodna izreka: „Ćutanje je zlato“.
Koje pitanje najviše mrzite: Sugestivna.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Film „Četvrti čovjek“, glumac Nikola Kojo.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Kuba.