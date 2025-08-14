Oglasio se Ustavni sud BiH o Dodikovom zahtjevu: Radimo u otežanim okolnostima

Ustavni sud Bosne i Hercegovine zakazao je sjednicu za 18. avgust, ali se na njoj neće naći zahtjev odbrane Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske kojim se traži privremena mjera i obustava izvršenja pravosnažne presude.

Podsjećanja radi, Dodik je pred Sudom BiH osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije, a njegova odbrana od Ustavnog suda BiH zatražila je privremenu mjeru, odnosno da se obustavi izvršenje pravosnažne presude do konačne odluke Ustavnog suda BiH.

- Ustavni sud Bosne i Hercegovine u ovom trenutku nije u mogućnosti dati informaciju o datumu sjednice na kojoj će biti razmatrana apelacija, odnosno zahtjev za privremenu mjeru apelanta Milorada Dodika. Ustavni sud BiH predmete rješava po hronološkom redu, osim izuzetaka utvrđenih članom 25. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Članom 25. Pravila propisano je hitno postupanje, između ostalog, u odnosu na zahtjeve za donošenje privremene mjere.

Napominjemo da od novembra 2022. godine Ustavni sud radi u otežanim okolnostima i sa nepotpunim sastavom jer Narodna skupština Republike Srpske odbija da izvrši svoju ustavnu obavezu da izabere sudije na upražnjene sudijske pozicije. Iz navedenog razloga ne mogu se održavati sjednice Velikog vijeća na kojima se u normalnim okolnostima donosio veliki broj odluka (gotovo 99 % svih odluka), kao ni sjednice Malog vijeća koje u normalnim okolnostima odlučuje o privremenim mjerama. U datim okolnostima Ustavni sud je prisiljen predmete rješavati isključivo na plenarnim sjednicama, na koje se može uputiti samo ograničen broj predmeta. Trenutno je u Ustavnom sudu u radu 13.106 AP predmeta i 16 U predmeta. U ovom trenutku postoji veći broj apelacija drugih apelanata u kojima je također sadržan zahtjev za donošenje privremene mjere - rekli su Nezavisnim u Ustavnom sudu BiH.

Dalje su naveli da Ustavni sud BiH nema mehanizme kojima može utjecati na otklanjanje ovog problema, ali nastoji svojim organizacionim prilagođavanjima rada novonastalim okolnostima ublažiti njegove posljedice kako bi ovakva situacija imala što manje utjecaja na postupke po predmetima pred Ustavnim sudom.