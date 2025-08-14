Angažovani novi lobisti da spase Dodika od sankcija, ali i da se procijene navodi o "vjerskom progonu RS-a"

Podaci iz registra stranih agenata pri Ministarstvu pravde SAD (FARA) pokazuju da je ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske (RS) potpisalo 8. avgusta 2025. godine novi lobistički ugovor s američkom advokatsko-lobističkom firmom GS2 Law PLLC iz Floride, vrijedan 100.000 američkih dolara (oko 167.000 KM).

Ugovor su potpisali ministar Zlatan Klokić i predsjednik kompanije Robert Garson, a predviđa se da će iznos biti isplaćen u roku od dva mjeseca iz budžeta RS-a.

Prema dokumentaciji iz FARA registra, zadatak GS2 Law-a je pružanje pravne i lobističke podrške Republici Srpskoj i pojedinim zvaničnicima, posebno predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku, u osporavanju odluka Ureda za kontrolu imovine stranaca Ministarstva finansija SAD (OFAC). Fokus je na ukidanju sankcija uvedenih na osnovu američke izvršne uredbe 14033, koja se odnosi na destabilizirajuće aktivnosti u regionu.

Ugovorom je predviđeno:

- pravno zastupanje pred federalnim sudom u Vašingtonu D.C. i pred OFAC-om,

- angažman kod američkog State Departmenta kako bi se "ponovo procijenila" politika prema Dodiku,

- potencijalno lobiranje u američkom Kongresu,

- predstavljanje navoda o "vjerskom progonu RS-a" i "ugrožavanju judeo-kršćanskih vrijednosti" od strane, kako je navedeno, međunarodnih birokratskih struktura,

- promocija Republike Srpske i njenog političkog rukovodstva u SAD-u.

Jedna od stavki pominje i "povezivanje saveznika SAD, RS-a i Izraela.

- Da se potakne State Department da procijeni materijale koji prikazuju vjerski progon onih u Republici Srpskoj kroz dubok, sistemski napor da se potisnu nacionalni identiteti i naruše judeo-kršćanske vrijednosti, te da se prepoznaju pokušaji homogenizacije raznolikih naroda pod kontrolom neizabranih birokrata, što prijeti samim kulturnim i vjerskim temeljima koji povezuju saveznike poput Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Republike Srpske - piše u Dokumentu.

U dokumentima se navodi da je cilj i "preispitivanje zastarjelih politika koje podrivaju lidere poput predsjednika Dodika" te "suprotstavljanje pokušajima homogenizacije različitih nacija pod neizabranom birokratskom kontrolom".

Dogovorena cijena od 100.000 USD odnosi se na dvomjesečni period rada firme, s tim da je predviđeno da dodatni poslovi izvan obima ugovora mogu biti naplaćeni po satnicama — 1.000 USD po satu za Garsona, te od 350 do 650 USD za druge advokate.

Pored honorara, Republika Srpska se obavezala da unaprijed pokriva sve dodatne troškove, uključujući putne troškove, marketinške studije, troškove kurirskih službi i druge izdatke, uz prethodnu saglasnost putem e-maila.