Bećirović sa specijalnom izaslanicom britanskog premijera: Referendum RS-a bi bio uvod u anarhiju

Denis Bećirović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, razgovarao je sa Karen Pirs (Pierce), specijalnom izaslanicom premijera Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) za Zapadni Balkan.

Tema razgovora ticala se trenutne sigurnosne i političke situacije u Bosni i Hercegovini, te kontinuirane podrške koju UK pruža institucijama Bosne i Hercegovine i evroatlantskim integracijama naše države. Inače, ovo je bio njihov četvrti razgovor u zadnjih nekoliko mjeseci.

Tokom dužeg telefonskog razgovora, Bećirović je istaknuo da napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i dalje traje.

Naglasio je da, najnovijim najavama u kojima tvrde da neće poštovati presude Suda Bosne i Hercegovine i odluke drugih državnih institucija, vlasti bh. entiteta Republike Srpske direktno prijete miru i stabilnosti u državi.

Upozorio je da takvo postupanje predstavlja narušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava BiH i temelja demokratskog poretka te samog funkcioniranja države.

Bećirović je posebno ukazao da bi eventualna organizacija nelegalnog referenduma u bh. entitetu RS o presudi Suda BiH bila uvod u anarhiju i destabilizaciju, s nesagledivim posljedicama za mir u Bosni i Hercegovini i regiji. Oni koji krenu tim putem moraju preuzeti punu odgovornost za posljedice takve neodgovorne politike.

On je Pirs upoznao i s prijetećim porukama Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, kao i s konkretnim aktivnostima koje je preduzeo nakon ovih prijetećih poruka. On je ocijenio da takvi istupi jasno pokazuju nastavak malignog i destruktivnog utjecaja Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini i regiji. Također, naveo je da je zbog ovih prijetnji neophodna pojačana saradnja Bosne i Hercegovine sa strateškim partnerima.

Bećirović je skrenuo pažnju na to da Dodikova politika dugoročno teži demontaži bosanskohercegovačke države. U realiziranju ovog mračnog cilja, on se služi čitavim arsenalom sredstava hibridnog djelovanja. Jedno od najpodmuklijih je dehumanizacija Bošnjaka, kroz propagandu i govor mržnje. Takva demonizacija, ako se ne zaustavi na vrijeme, može opet završiti otvorenim nasiljem. Zato Dodikov govor mržnje i širenje rasizma, kao što je to nedavno učinio i prema britanskom ministru vanjskih poslova, moramo shvatiti kao ozbiljnu prijetnju.

Član Predsjedništva BiH je ukazao na neprihvatljivo uplitanje rukovodstva Republike Srbije u sudske procese i implementiranje presuda Suda BiH. Srbija se, između ostalog, potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma obavezala na poštivanje suvereniteta države Bosne i Hercegovine. To je ključna pretpostavka za razvijanje dobrosusjedskih odnosa, stabilnosti i prosperiteta cijele regije.

Podvukao je da se autoritarni nacionalisti ne mogu preodgojiti pričama o vrijednostima i fondovima, dok istovremeno rade na razbijanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Takav pristup je iluzija koja može skupo koštati i Bosnu i Hercegovinu i regiju. Vrijeme je za jasnu i čvrstu politiku prema onima koji ruše mir u Bosni i Hercegovini i regiji.

Pirs je naglasila da UK snažno podržava nezavisnu, suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. U tom kontekstu ona je istakla važnost zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i poštivanja temeljnih načela pravne države. Prema njenim riječima, presude pravosudnih organa Bosne i Hercegovine se moraju dosljedno poštovati.

Tokom razgovora, sagovornici su naglasili važnost nastavka bliskog partnerstva Bosne i Hercegovine i UK, zasnovanog na zajedničkoj posvećenosti jačanju demokratskih institucija, vladavini prava, dugoročnoj stabilnosti i evroatlantskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.