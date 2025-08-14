Ko je Sanin Musa: Teolog, političar i aktivista koji zagovara vjerski radikalizam

Sanin Musa (1972), teolog, pisac i politički aktivist, danas je priveden nakon najave masovnog vjerskog skupa i klanjanja u Širokom Brijegu, gradu s pretežno hrvatskom i katoličkom populacijom. Njegov poziv, kojim je planirao okupiti oko hiljadu muslimana iz cijele BiH, izazvao je burne reakcije, zabranu policije i raspravu o granicama vjerskih sloboda i političkog aktivizma.

Ratni put i obrazovanje

Musa je rođen i odrastao u Sarajevu, gdje je 1992. godine, kao devetnaestogodišnjak, stao na barikade u prvim danima rata. Iz sukoba je izašao kao demobilisani borac, nosilac statusa ratnog vojnog invalida, i član porodice šehida i civilnih žrtava rata – roditelje je izgubio u granatiranju Sarajeva 1993. godine. Nakon rata završava studij orijentalistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, potom i Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, te postdiplomski studij islamistike na Internacionalnom univerzitetu u istom gradu.

Duhovni rad i javni angažman

Autor je više od 20 knjiga o islamskoj tematici, od kojih je 13 objavljeno i prevedeno na pet jezika. Održao je na stotine hutbi, predavanja i tribina, te vodio serijal od 29 epizoda “Ko smo mi Bošnjaci”. Godine 2013. osnovao je džemat “Ebu Bekr es-Siddik” u Beču, gdje je bio prvi imam. Njegov rad obilježava snažno isticanje bošnjačkog identiteta i islamskih principa u javnom prostoru.

Od udruženja do politike

Musa je osnivač udruženja “Inicijativa Iskorak”, a 2020. godine pokreće politički pokret “Vjera. Narod. Država.” (VND), koji okuplja pristalice islamskog i nacionalnog jedinstva. Pokret se predstavlja kao platforma “vjernika, patriota i boraca za pravednu državu”, a u javnim istupima Musa često naglašava potrebu da muslimani “preuzmu kontrolu” i “nameću pravila kojima je Allah zadovoljan”. On je i predsjednik Bosanske narodne stranke, političkog subjekta povezanog s pokretom VND.

Kontroverze i zabrane

Najnoviji prijepor izbio je nakon njegove najave da će organizirati javno klanjanje u Širokom Brijegu, kao odgovor na navodni incident u kojem je muslimanki bilo zabranjeno moliti na javnom mjestu. Policija je skup zabranila zbog neispunjavanja zakonskih procedura i procjene da bi mogao ugroziti sigurnost. Musa je, međutim, poručio da “neće odustati” te da se radi o “pitanju časti” i “bosanskom inatu”. Njegov poziv, koji su neki mediji opisali kao provokaciju, a drugi kao borbu za vjerska prava, podijelio je javnost i izazvao reakcije sigurnosnih agencija.

Protivnik Parade ponosa

Sanin Musa, posljednjih godina ostaje jedna od najaktivnijih figura u organiziranju kontraskupova protiv održavanja BH Povorke ponosa u Sarajevu. Njegovi potezi su izazvali brojne reakcije u javnosti i medijima.

- Ukoliko LGBT osobe imaju pravo na Povorku ponosa, onda i mi imamo demokratsko pravo izraziti nezadovoljstvo takvim skupom. - govorio je Musa

Antiskupovi su postali redovni pred povorke u Sarajevu. U avgustu 2021., Mosin skup ispred Vječne vatre nazivao se "Ne dajte im svoju djecu!" – poruke su popraćene tepkirima i apelom na povratak vjeri, uz naglasak na nenasilan karakter okupljanja.

Godinu dana kasnije, 25. juna 2022., pod nazivom “Vratite nam dugu” i sloganom „Dan tradicionalne/normalne porodice“, Sanin Musa je ponovo organizirao kontra-skup, poručujući da su LGBT vrijednosti agresivno nametane porodicama.

U junu 2023. godine, organizirana je nova kontraseta pred četvrtu BH Povorku ponosa. Pod sloganom "Podrška normalnim vrijednostima", skup se održao mirno i kratak je bio mimohod do Vječne vatre. Sanin Musa tada je izjavio:

"Današnji skup je skup kontra nekih kvazi‑vrijednosti koje nam se nastoje nametnuti... i koje sve radikalnije nameću svoju agendu."

Takođe je upozorio na mogući društveni utjecaj:

"Oni dolaze po našu djecu... rodite im ‘roditelj 1 i roditelj 2’ umjesto majke i oca."

Između vjere i politike

Za pristalice, Musa je glas borbe za dostojanstvo i prava muslimana u BiH; za kritičare, on je figura koja svojim porukama i postupcima produbljuje podjele. Njegov rad, kombinacija vjerskog i političkog djelovanja, nastavlja izazivati reakcije – od podrške i divljenja do oštrih osuda.