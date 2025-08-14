Iz Gradske uprave Širokog Brijega poručili: Nema razloga za paniku

Gradska uprava Širokog Brijega obratila se javnosti povodom najavljenim okupljanjima u gradu, poručivši da nema razloga za zabrinutost niti paniku.

Kako navode iz Ureda gradonačelnika, nadležne policijske službe su u potpunosti upoznate sa situacijom i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost građana te očuvao javni red i mir.

Policijski službenici, u suradnji s drugim sigurnosnim agencijama, provodit će pojačane kontrole prometa i legitimiranje sumnjivih osoba, a sve u vezi s događajem za koji je već izdano rješenje o zabrani mirnog okupljanja, sukladno zakonskim propisima.

Gradonačelnik poziva građane da ne nasjedaju na provokacije, već da zadrže smirenost, razboritost i dostojanstvo, te da prate isključivo službene obavijesti nadležnih institucija.

— Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke spremno je odgovoriti na sve sigurnosne izazove i zaštititi interese naših sugrađana - poručeno je iz Gradske uprave.

U povodu proslave blagdana Velike Gospe, gradonačelnik je naglasio da je potrebno obilježiti svetkovinu dostojanstveno, u miru i zajedništvu, kako i priliči Širokom Brijegu – s ponosom, vjerom i međusobnim uvažavanjem.