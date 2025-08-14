Reuf Bajrović komentirao potez Sanina Muse: "Što se nije zaletio da brani Bošnjake tamo gdje ih ima"

Najava Sanina Muse da će povesti 1.000 muslimana da klanjaju u Širokom Brijegu izazvala je brojne reakcije u javnosti.

Neki su ga podržali, međutim drugi smatraju da je riječ o pokušaju izazivanja provokacije u gradu u kojem žive većinski Hrvati.

Prema posljednjim informacijama, Musa je priveden u prostorije FUP-a na području Sarajeva.

Poteze Sanina Muse komentarisao je i Reuf Bajrović.

- Taj Musa je šutio dok su se bile važne bitke oko Šmitovog nametanja aparthejda Bošnjacima. Pravi performans u etnički čistoj zajednici s kojim ciljem?

Što se nije zaletio da brani Bošnjake tamo gdje ih ima? Jel čuo za Stolac i Čapljinu? - napisao je Bajrović na mreži X.