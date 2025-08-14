PROPAO POKUŠAJ

U Jablanicu došlo manje od 10 pristalica Sanina Muse: Okupili se u prostoru džamije, ali ih imam zamolio da idu

Podsjećamo, Musa je ranije priveden u prostorije FUP-a

Mjesto okupljanja u Jablanici. Facebook

Dž. R.

14.8.2025

Danas je u Širokom Brijegu trebalo da se okupi 1.000 muslimanskih vjernika, najavio je Sanin Musa, kako bi, prema njegovim riječima, “zaštitili čast jedne muslimanke i potencijalno zaštitili muslimanke ubuduće”.

Međutim, on je priveden u prostorije FUP-a, a na zakazano okupljanje u Jablanici došlo je manje od deset pristalica.

Oni su bili u prostoru lokalne džamije, ali ih je glavni imam zamolio da napuste ovaj prostor, prenosi Detektor. 

Musa je na svom Facebook profilu napisao da je još uvijek na ispitivanju u policiji i da se konferencija za novinare i put u Široki Brijeg otkazuju.

# JABLANICA
# ŠIROKI BRIJEG
# SANIN MUSA
