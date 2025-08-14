Musine pristalice ne znaju šta se dešava u Stocu: "Ja sam sad iz Amerike došao"

Oni su se obratili novinarima i pokušali objasniti zbog čega su namjeravali da klanjaju u Širokom Brijegu uprkos zabrani policije.

Ispred džamije u Jablanici okupile su se pristalice Sanina Muse gdje ih je lokalni imam pokušao ubijediti da napuste dvorište Gradske džamije, izvještava Istraga.

Sanin Musa, predvodnik političkog pokreta 'Vjera, narod, država', pozvan je jutros na informativni razgovor u prostorije Federalne uprave policije (FUP) u Sarajevu, potvrđeno je iz FUP-a. On je na svom FB profilu objavio da je priveden, međutim, iz te policijske agencije naglašavaju da Musa nije priveden, već da je pozvan na razgovor.

Musa je jutros na društvenim mrežama objavio da ga je policija zaustavila kod Jablanice dok je putovao prema Širokom Brijegu.

Prema njegovim navodima, namjeravao je zajedno s grupom pristalica u tom gradu obaviti namaz na javnom mjestu, što je najavio kao čin “zaštite časti jedne muslimanke”. Istaknuo je da bi na isti način reagirao i u slučaju ugrožavanja vjerskih objekata ili svetinja drugih religijskih zajednica.

Povod za najavljeno okupljanje bio je snimak na kojem žena u nikabu klanja u centru Širokog Brijega, dok joj u jednom trenutku prilazi muškarac i rukom pokazuje da ode.

Policija u Širokom Brijegu ranije je donijela odluku o zabrani planiranog okupljanja, pozivajući se na sigurnosne razloge.