Još jedna potvrda iz State Departmenta: Trampova podrška BiH neupitna

U istom danu u kojem je predsjednik RS Milorad Dodik poručio da se “istina o RS probija u novom poretku svijeta”, te da uz prijatelje poput Roda Blagojevića “naš narod, uprkos decenijama pritisaka, dočekuje vrijeme pravde”, objavljen je izvještaj State Departmenta o stanju ljudskih prava u kojem se može vidjeti da se stavovi SAD o stanju u BiH i njegovoj odgovornosti – ne mijenjaju.

U izvještaju se navodi da su vlasti u RS poduzimale kontinuirane akcije, koje su značajno ugrozile nacionalne institucije, povećale međuetničke napetosti i ograničile slobodu izražavanja.

- Eskalirajući verbalni i pravni napadi predsjednika RS Milorada Dodika potkopali su ustavni poredak zemlje, a podijeljena i provokativna retorika čelnika RS doprinijela je povećanju političkih i etničkih napetosti diljem zemlje - stoji u izvještaju State Departmenta.

Ovakve ocjene dolaze i nakon desetina miliona maraka koje su vlasti RS uložile u lobističke ugovore s američkim lobističkim kućama, među kojima je i firma u vlasništvu Blagojevića, s kojom je ugovor potpisan u martu ove godine. SAD vode politiku kontinuiteta i Dejtonski sporazum ostaje neupitan i u eri Trampove administracije, kaže Adnan Hadrović, viši savjetnik Instituta za razvojni utjecaj iz Vašingtona.

Isti put

- Suština je da Dodik uporno računa na zaokret u američkoj politici prema BiH. Zbog toga je krenuo i u napad na ustavni poredak, pa se preračunao, a sad nastavlja istim putem, računajući na lobiranje Blagojevića i sličnih. Trampova administracija ima jasne poruke, koje potvrđuju čvrstu podršku Dejtonskom sporazumu, zakonitosti i teritorijalnom integritetu države – kaže Hadrović.

Ključni okvir mira

Podsjeća da je Dejtonski sporazum daleko od savršenog, ali da je i dalje ključni okvir mira u turbulentnim globalnim okolnostima.

- Od Ukrajine, gdje se naziru dogovori koji bi mogli priznati agresijom otete teritorije, do Gaze, gdje genocid prijeti oduzimanjem posljednjeg komada zemlje. Stoga ustrajavanje na postojećem poretku u BiH ima višestruku vrijednost, a očuvanje mira zlata je vrijedno – ističe Hadrović.