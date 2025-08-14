Oglasio se Sanin Musa: Tvrdi da je priveden i zadržan, izvinuo se svojim pristalicama kako je ispalo

Sanin Musa, vođa pokreta “Vjera. Narod. Država”, napustio je prostorije FUP-a. Iako iz te policijske agencije kažu da on nije priveden niti lišen slobode, već pozvan na informativni razgovor, Musa je u javljanju uživo nakon napuštanja FUP-a kazao kako je “priveden i zadržan”.

– Morao sam dati izjavu u svojstvu osumnjičenog, po depeši Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona kojom žele da mi stave na teret raspirivanje nacionalne, vjerske, rasne mržnje i netrpeljivosti – naveo je Musa.

Zahvalio se onima koji su ga podržavali prethodnih dana i, kako kaže, odazvali se na njegov poziv te im se “izvinuo što je ispalo kako je ispalo”.