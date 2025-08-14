Oglasio se Sanin Musa: Tvrdi da je priveden i zadržan, izvinuo se svojim pristalicama kako je ispalo

Moj cilj je bio obaviti namaz u Širokom Brijegu zbog već poznatih okolnosti, međutim, zadržan sam, kazao je

Sanin Musa.

Dž. R.

14.8.2025

Sanin Musa, vođa pokreta “Vjera. Narod. Država”, napustio je prostorije FUP-a. Iako iz te policijske agencije kažu da on nije priveden niti lišen slobode, već pozvan na informativni razgovor, Musa je u javljanju uživo nakon napuštanja FUP-a kazao kako je “priveden i zadržan”.

– Morao sam dati izjavu u svojstvu osumnjičenog, po depeši Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona kojom žele da mi stave na teret raspirivanje nacionalne, vjerske, rasne mržnje i netrpeljivosti – naveo je Musa.

Zahvalio se onima koji su ga podržavali prethodnih dana i, kako kaže, odazvali se na njegov poziv te im se “izvinuo što je ispalo kako je ispalo”.

– Moj cilj je bio obaviti namaz u Širokom Brijegu zbog već poznatih okolnosti, međutim, zadržan sam. Mislim da je to svjesno, namjerno urađeno da bi se sve završilo na ovakav način. Podignute su tenzije bez ikakvog razloga, mnogo je bilo fašističkih izjava, prijetnji smrću, psovki prema meni, ali i dosta podrške – rekao je Musa dodavši kako će se opširnije o svemu obratiti u narednim danima.

Musa je, podsjećamo, pozivao na kolektivno klanjanje namaza u Širokom Brijegu, kao reakciju na nedavni snimak u kome muškarac u ovom gradu tjera sa trave pokrivenu ženu koja klanja.

