Šteta najavio: Besplatan javni prevoz za vrijeme Sarajevo Film Festivala

Sarajevo se priprema za 31. Sarajevo Film Festival, koji počinje u petak, 15. augusta, a organizatori su najavili dodatnu pogodnost za sve građane i posjetitelje – besplatnu vožnju tramvajima i trolejbusima. Najavu su simboličnom vožnjom u novom sarajevskom tramvaju podržali ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, ministar kulture i sporta KS Kenan Magoda, direktor SFF-a Jovan Marjanović, predsjednik Turističke zajednice KS Haris Fazlagić i direktor GRAS-a Senad Mujagić.

Vožnja će biti besplatna tokom trajanja Festivala, od 15. do 22. augusta, u periodu od 18.00 do 05.00 sati, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

- Festival ima poseban značaj za naš grad, i drago mi je što naše preduzeće GRAS može dati doprinos zajednici na ovaj način. Pozivam sve građane i posjetitelje da koriste ovu pogodnost i da se sigurno i brzo prevoze do festivalskih lokacija. Ponosni smo što smo omogućili besplatno korištenje novih vozila, koja u Sarajevu nisu nabavljena od Olimpijade - izjavio je ministar Šteta.