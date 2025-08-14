MINISTAR SAOBRAĆAJA

Šteta najavio: Besplatan javni prevoz za vrijeme Sarajevo Film Festivala

Festivalskom vožnjom u novom sarajevskom tramvaju najavljena je dodatna pogodnost za sve građane i posjetitelje

M. Až.

14.8.2025

Sarajevo se priprema za 31. Sarajevo Film Festival, koji počinje u petak, 15. augusta, a organizatori su najavili dodatnu pogodnost za sve građane i posjetitelje – besplatnu vožnju tramvajima i trolejbusima. Najavu su simboličnom vožnjom u novom sarajevskom tramvaju podržali ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, ministar kulture i sporta KS Kenan Magoda, direktor SFF-a Jovan Marjanović, predsjednik Turističke zajednice KS Haris Fazlagić i direktor GRAS-a Senad Mujagić.

Vožnja će biti besplatna tokom trajanja Festivala, od 15. do 22. augusta, u periodu od 18.00 do 05.00 sati, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

- Festival ima poseban značaj za naš grad, i drago mi je što naše preduzeće GRAS može dati doprinos zajednici na ovaj način. Pozivam sve građane i posjetitelje da koriste ovu pogodnost i da se sigurno i brzo prevoze do festivalskih lokacija. Ponosni smo što smo omogućili besplatno korištenje novih vozila, koja u Sarajevu nisu nabavljena od Olimpijade - izjavio je ministar Šteta.

Organizatori SFF-a izrazili su zadovoljstvo ovom odlukom.

- Zahvalan sam na saradnji s Vladom Kantona Sarajevo i GRAS-om. Današnja odluka potvrđuje kvalitetne odnose i društvenu odgovornost prema našem gradu. U periodu kada Sarajevo posjećuje veliki broj turista, a pojedine ulice i parkinzi su zatvoreni zbog organizacije Festivala, besplatan javni prevoz predstavlja olakšicu za publiku, stanovnike i sve nas koji doprinosimo održivijoj budućnosti grada. Pozivamo sve da na projekcije i događaje dolaze javnim prevozom - rekao je direktor SFF-a Jovan Marjanović.

Tramvajski i trolejbuski saobraćaj tokom Festivala bit će pokriven video nadzorom, što dodatno osigurava sigurnost putnika.

