KRENUO U ŠIROKI BRIJEG

FUP: Sanin Musa nije priveden, pozvan je na razgovor jer okupljanje nije odobreno

FUP je navedeno lice pozvao na informativni razgovor kako bi ga upoznali s odlukom i kako bi odustao od namjere odlaska u Široki Brijeg, saopćeno je

14.8.2025

Federalna uprava policije (FUP) oglasila se povodom razgovora sa Saninom Musom, vođom pokreta "Vjera, narod, država".

Kako navode, obavljen je informativni razgovor s Musom koji je prethodnih dana najavljivao odlazak u Široki Brijeg sa još 1.000 osoba radi obavljanja vjerske molitve, u znak protesta jer je ranije jednoj ženi u tom gradu zabranjeno moljenje na javnom prostoru.

- Imajući u vidu da je nadležna Policijska uprava Široki Brijeg MUP-a ZHK dostavila pismenu obavijest Federalnoj upravi policije da je okupljanje zabranjeno, FUP je navedeno lice pozvao na informativni razgovor kako bi ga upoznali s odlukom i kako bi odustao od namjere odlaska u Široki Brijeg -  saopćeno je iz FUP-a.

Objašnjeno je da Musa nije priveden, već je, u skladu s odredbama člana 15. Zakona o policijskim službenicima FBiH, pozvan radi razgovora o navedenom događaju.

Iako je najavljivao dolazak 1.000 osoba, na mjestu okupljanja u Jablanici pojavilo se samo šest njegovih pristalica.

