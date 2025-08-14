FUP: Sanin Musa nije priveden, pozvan je na razgovor jer okupljanje nije odobreno

Federalna uprava policije (FUP) oglasila se povodom razgovora sa Saninom Musom, vođom pokreta "Vjera, narod, država".

Kako navode, obavljen je informativni razgovor s Musom koji je prethodnih dana najavljivao odlazak u Široki Brijeg sa još 1.000 osoba radi obavljanja vjerske molitve, u znak protesta jer je ranije jednoj ženi u tom gradu zabranjeno moljenje na javnom prostoru.

- Imajući u vidu da je nadležna Policijska uprava Široki Brijeg MUP-a ZHK dostavila pismenu obavijest Federalnoj upravi policije da je okupljanje zabranjeno, FUP je navedeno lice pozvao na informativni razgovor kako bi ga upoznali s odlukom i kako bi odustao od namjere odlaska u Široki Brijeg - saopćeno je iz FUP-a.

Objašnjeno je da Musa nije priveden, već je, u skladu s odredbama člana 15. Zakona o policijskim službenicima FBiH, pozvan radi razgovora o navedenom događaju.

Iako je najavljivao dolazak 1.000 osoba, na mjestu okupljanja u Jablanici pojavilo se samo šest njegovih pristalica.