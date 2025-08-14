Oružje u domovima, zaštita ili opasna navika iz prošlosti: U BiH na svakih 100 stanovnika spada 31,2 komada naoružanja!

Uz blizu 350.000 uredno prijavljenog, posebno zabrinjavaju stotine hiljada komada nelegalnog naoružanja. Kao posljedica incidenata s vatrenim oružjem u periodu od 2021. do 2023. godine, prijavljeno je 714 žrtava, uključujući 359 žena i 174 muškarca, u slučajevima gdje se navodi spol žrtve.

Ubijeno je 70 osoba (53 muškarca i 16 žena), dok je 50 osoba (47 muškaraca i tri žene) izvršilo samoubistvo. Također, 135 (106 muškaraca i 13 žena) je povrijeđeno kao rezultat incidenata koji uključuju vatreno oružje.

Politička nestabilnost

Ukupno 374 osobe (139 žena i 105 muškaraca) su dobile prijetnje vatrenim oružjem. Prema procjenama analitičara, u BiH na svakih 100 stanovnika spada 31,2 komada naoružanja. Bilo da je riječ o legalno prijavljenim komadima, naslijeđenom oružju iz ratnog perioda, činjenica je da BiH i dalje nosi teško breme militarizacije, koju dodatno otežava duboko ukorijenjeno nepovjerenje u institucije i trajna politička nestabilnosti.

Prema riječima prof. dr. Nedžada Korajlića, stručnjaka iz oblasti sigurnosti, prisustvo vatrenog oružja u domaćinstvima rezultat je kombinacije više faktora.

- Mislim da tu ima kombinacija i nepovjerenja u institucije i ratnih trauma koje su BiH i njeni građani imali. Politička nestabilnost tjera ljude da se sami organizuju, što je izuzetno loše. Sve se mora rješavati institucionalno, pa i ove krize koje doprinose nesigurnosti, upozorava Korajlić.

Prema podacima nevladinih organizacija koje se bave kontrolom naoružanja, BiH je u samom vrhu evropskih zemalja po količini oružja u civilnom vlasništvu. Iako je dobar dio tog oružja legalizovan, veliki broj komada i dalje ostaje u sivoj zoni, bez kontrole i nadzora.

Adekvatna procedura

Zabrinjavajuća je i praksa prenošenja oružja unutar porodica, često bez adekvatne procedure.

- Nije problem nasljeđivanje oružja ukoliko osoba koja ga dobije ispuni sve zakonske uslove i prođe neophodne provjere. Problem su oni koji ga posjeduju ilegalno. Statistike pokazuju da kada pogledamo slučajeve izvršene tipa ubistva, ranjavanja, nasilničko ponašanje vatrenim oružjem, po pravilu su to osobe koje nemaju odobrenje i koje drže oružje ilegalno. Prema tome to je ogroman broj ljudi koji su izvršili neko krivično djelo, a da nisu imali odobrenje, niti imali kvalitetnu promjenu, kada je u pitanju posjedovanje oružja najveći broj incidenata sa oružjem prave upravo oni bez dozvole - pojašnjava Korajlić.

On ističe važnost stalnih provjera vlasnika, uključujući i ljekarske i psihološke procjene, kako bi se prevenirala zloupotreba. Kantoni u Federaciji ulažu napore u kontrolu, ali postoje i propusti. Najveću zabrinutost izazivaju slučajevi gdje djeca dolaze u kontakt sa oružjem. Sve češće svjedočimo tragedijama koje su mogle biti spriječene pravilnim odlaganjem i većim nadzorom.

Sigurnosni prioritet

Kombinacija represije i edukacije, uz ozbiljno shvatanje lične odgovornosti, jedini je put ka smanjenju rizika koji dolazi s vatrenim oružjem u kući. Prof. dr. Korajlić naglašava da ni prevencija ni represija same po sebi nisu dovoljne, već da sinergija ovih pristupa daje najbolje rezultate.