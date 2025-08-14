Pandurević se obrušila na Stanivukovića: "Nećemo biti 'veći Dodik od Dodika' niti njegova replika"

Aleksandra Pandurević, članica predsjedništva SDS-a, oštro je reagirala na izjavu Draška Stanivukovića.

- Je li dobro shvatam da bi, po Stanivukoviću, Nikola Poplašen trebao da se žrtvuje i bude čuvar fotelje do 2026. za nekog "mlađeg, ljepšeg i pametnijeg" - upitala je Pandurević.

Ona je dodala: "Neozbiljno, jako ružno i potcjenjivački prema profesoru Poplašenu koji se već žrtvovao kao malo ko. SDS ima svoje organe i njima niko neće nametati stavove o tome da li treba izaći na izbore i ko će biti kandidat. Kada izbori budu raspisani, tada ćemo donijeti odluke. Nemamo potrebu da budemo "veći papa od pape" ili "veći Dodik od Dodika", niti njegova replika.“

Pandurević je istakla i da je Glavni odbor SDS-a već odlučio da će imati kandidate i za predsjednika Republike i za člana Predsjedništva BiH 2026. godine, naglasivši da u tome neće biti povlačenja ni kompromisa.

Podsjetimo, Stanivuković je nedavno predložio da nestranačka ličnost iz akademske zajednice bude kandidat za predsjednika RS-a na prijevremenim izborima.