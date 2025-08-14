Snimak iz zraka / Sarajlije potražile rashlađenje na bazenu na Dobrinji

Porodice s djecom, tinejdžeri, ali i stariji građani uživali su u kupanju, sunčanju i druženju

A. O.

14.8.2025

Veliki broj Sarajlija danas je potražio rashlađenje na bazenu na Dobrinji. 

Već od ranih jutarnjih sati, posjetioci su pristizali kako bi zauzeli svoja mjesta pod suncobranima, a tokom dana tražila se i ležaljka više. 

Porodice s djecom, tinejdžeri, ali i stariji građani uživali su u kupanju, sunčanju i druženju.

Na bazenu su prisutni i spasioci, koji brinu o sigurnosti svih kupača, dok ugostiteljski objekt nudi raznovrsnu ponudu osvježavajućih napitaka.

Prema prognozama, toplotni val će potrajati još nekoliko dana, pa se očekuje da će i narednih dana bazen na Dobrinji ostati jedno od najpopularnijih mjesta za rashlađivanje u glavnom gradu.

# DOBRINJA
# VODA
# BAZEN
# SARAJEVO
