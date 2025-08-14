Haški tribunal odbio prijevremeno oslobađanje ratnog zločinca Gorana Jelisića

Jelisić je 1999. pred Haškim tribunalom priznao krivicu za ubistva, okrutno postupanje i pljačke kao ratne zločine, te za zločine protiv čovječnosti. Osuđen je na 40 godina zatvora zbog odgovornosti za 12 ubistava i nanošenje teških povreda počinjenih 1992. u Brčkom, u policijskoj stanici i logoru Luka. Sud je njegove postupke opisao kao "posebno surove, sadističke i ispunjene entuzijazmom".

Haški osuđenik i ratni zločinac Goran Jelisić, poznat i kao "srpski Adolf", ostat će iza rešetaka, odlučio je Međunarodni mehanizam za krivične sudove. Predsjednica suda Grasiela Gati Santana jučer je odbila njegov zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu, navodeći da težina njegovih zločina i nedovoljno dokazana rehabilitacija ne idu u prilog ranijem otpustu.

Iako je Jelisić formalno ispunio uvjet dvije trećine kazne u septembru 2024. godine, sud smatra da nije uvjerljivo pokazao iskreno kajanje niti kritički preispitao svoje postupke. Udruženja žrtava snažno su se usprotivila njegovom oslobađanju, navodeći da bi njegov izlazak izazvao patnju i strah kod preživjelih i povratnika u Brčkom.

Goran Jelisić, rođen 7. juna 1968. godine u Bijeljini, bio je komandant logora Luka, gdje je počinio stravične zločine nad Bošnjacima i Hrvatima. Nazivao se "srpskim Adolfom" i priznao da mu je cilj bio ubijanje muslimana. Osuđen je za 31 tačku optužnice, dok je oslobođen optužbi za genocid jer nije dokazana namjera djelimičnog ili potpunog uništenja Bošnjaka.

Njegove monstruozne likvidacije, uključujući ubistvo Huseina Krše i Hajrudina Muzurovića, dokumentovane su fotografijama beogradskog fotografa Bojana Stojanovića, koji je snimio egzekuciju i kasnije dobio nagradu World Press Photo. Ove fotografije bile su ključni dokaz na suđenju u Hagu.

Jelisić kaznu služi u Italiji od 2003. godine, a sve molbe za prijevremeni otpust do sada su odbijene jer tribunal smatra da nije ispunio uvjete za raniji izlazak iz zatvora.