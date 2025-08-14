Pogledajte kako Konaković pokušava da brutalno laže Američkoj administraciji

Elmedin Konaković, predsjednik NiP-a je danas objavio status koji u cijelosti prenosimo, a u kojem tvrdi da nikada nije rekao nešto za što je objavljen u negativnom kontekstu i Izvještaju o stanju ljudskih prava Stejt Departmenta za 2024. godinu.

- Razgovarali smo na toj press konferenciji isključivo o ekonomskim problemima koje ima BHRT i nepravednoj raspodjeli rtv takse. To je bila jedina tema, niko o uređivačkoj politici nije govorio. Rekao sam da dugoročna rješenja očekujemo kad u menadžmentu oba emitera vidimo ljude koji rade u skladu sa politikama Trojke, misleći isključivo na domaćinsko poslovanje i transparentan rad. Toga su svjesni svi novinari koji su prisustvovali press konferenciji, a i sam sam nekoliko puta dodatno pojasnio. “Eksperti” palog režima su brže-bolje spinovali izjavu i ona je na kraju završila u izvještaju State Departmenta. Našim prijateljima u USA sam detaljno pojasnio o čemu se radi nakon što sam vidio izvještaj. O svemu opet govorim jer vidim novi val napada iz istih krugova. Ne mogu Fahro & Avdo zajedno slagat’ koliko im se ja istine mogu nagovorit’. Za profesora Kazaza poruka da ne vjeruje ljudima za koje provjereno zna da lažu - objavio je lažov na čelu NiP-a.

Za sve je optužio “Fahru & Avdu”, da su oni to izmislili i da će “na njihove laži uvijek ići istinom”.

Međutim, ko je uistinu lažov i ko to radi stalno, najbolje potvrđuje snimak sa Konakovićeve press konferencije koji objavljujemo.

“Ne mogu Fahro & Avdo slagat, koliko im se ja istine mogu nagovorit”.

Kako izgleda njegovo “nagovaranje istine”, uvjerite se i sami.

A, ovaj snimak je dobro da ponovo vide i američki dužnosnici “sa kojima je razgovarao” i sami se uvjere na šta je sve spremna “Crna kravata” sa Sky aplikacije.